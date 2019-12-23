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البحرين: الأحكام الصادرة في "قضية خاشقجي" تعكس النزاهة التامة للقضاء السعودي

جدَّدت رفضها التام لأي استهداف للمملكة أو المساس بأمنها واستقرارها

أكدت مملكة البحرين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تعكس النزاهة التامة للقضاء، وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام السعودية الدائم بإعلاء القانون، والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.

وجدّدت البحرين -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- موقفها الرافض تمامًا لأي استهداف من قِبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية، أو المساس بأمنها واستقرارها، أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

البحرين المحكمة الجزائية جمال خاشقجي

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البحرين: الأحكام الصادرة في "قضية خاشقجي" تعكس النزاهة التامة للقضاء السعودي
سبق

أكدت مملكة البحرين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تعكس النزاهة التامة للقضاء، وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام السعودية الدائم بإعلاء القانون، والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.

وجدّدت البحرين -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- موقفها الرافض تمامًا لأي استهداف من قِبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية، أو المساس بأمنها واستقرارها، أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:37 PM

البحرين: الأحكام الصادرة في "قضية خاشقجي" تعكس النزاهة التامة للقضاء السعودي

جدَّدت رفضها التام لأي استهداف للمملكة أو المساس بأمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أكدت مملكة البحرين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تعكس النزاهة التامة للقضاء، وكفالة العدالة والإنصاف والحقوق كافة، وتجسد بوضوح التزام السعودية الدائم بإعلاء القانون، والحرص على محاسبة المتورطين في هذه القضية.

وجدّدت البحرين -وفقًا لوكالة أنباء البحرين- موقفها الرافض تمامًا لأي استهداف من قِبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية، أو المساس بأمنها واستقرارها، أو التدخل في شؤونها الداخلية بأي صورة، وتضامنها المطلق مع الجهود كافة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي بوصفها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المنطقة.

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