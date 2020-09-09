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أمين عسير يناقش سبل تطوير قرى وضواحي مدينة أبها مع المجلس البلدي

عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اجتماعاً موسعاً مع المجلس البلدي بالأمانة، وذلك لمناقشة سبل تطوير قرى وضواحي مدينة أبها.

وتضمّن الاجتماع مناقشة التصور الذي ستكون عليه قرى وضواحي مدينة أبها مستقبلاً، وما ستشهده من مراحل تطويرية في مختلف الجوانب.

كما تم طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وسبل تأهيل قرى وضواحي مدينة أبها، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام الحكومة الرشيدة أيدها الله.

حضر الاجتماع وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله المصلح، ورئيس المجلس البلدي بالأمانة محمد بن بريق، وأعضاء المجلس البلدي.

أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

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أمين عسير يناقش سبل تطوير قرى وضواحي مدينة أبها مع المجلس البلدي
سبق

عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اجتماعاً موسعاً مع المجلس البلدي بالأمانة، وذلك لمناقشة سبل تطوير قرى وضواحي مدينة أبها.

وتضمّن الاجتماع مناقشة التصور الذي ستكون عليه قرى وضواحي مدينة أبها مستقبلاً، وما ستشهده من مراحل تطويرية في مختلف الجوانب.

كما تم طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وسبل تأهيل قرى وضواحي مدينة أبها، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام الحكومة الرشيدة أيدها الله.

حضر الاجتماع وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله المصلح، ورئيس المجلس البلدي بالأمانة محمد بن بريق، وأعضاء المجلس البلدي.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
07:25 PM

أمين عسير يناقش سبل تطوير قرى وضواحي مدينة أبها مع المجلس البلدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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عقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اجتماعاً موسعاً مع المجلس البلدي بالأمانة، وذلك لمناقشة سبل تطوير قرى وضواحي مدينة أبها.

وتضمّن الاجتماع مناقشة التصور الذي ستكون عليه قرى وضواحي مدينة أبها مستقبلاً، وما ستشهده من مراحل تطويرية في مختلف الجوانب.

كما تم طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وسبل تأهيل قرى وضواحي مدينة أبها، في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام الحكومة الرشيدة أيدها الله.

حضر الاجتماع وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله المصلح، ورئيس المجلس البلدي بالأمانة محمد بن بريق، وأعضاء المجلس البلدي.

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