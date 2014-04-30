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"العمل": ضبط ألفي مخالفة توطين لقطاع الفنادق والوحدات السكنية

خلال 12 ألف زيارة ميدانية نُفذت في المناطق للتحقق من تطبيق القرار

أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة، 12.302 من الزيارات التفتيشية على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)؛ للتحقق من تطبيق توطين القطاع، وذلك منذ بداية العام الجاري 2018.

وأظهرت الزيارة الميدانية التزام 10.390 منشأة لقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1.912 منشأة، فيما تم إنذار 403 منشآت أخرى.

وضبطت فرق التفتيش الميدانية 2.069 مخالفة لقرار توطين قطاع الإيواء والشقق في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة استمرارها في تنفيذ الحملات التفتيشية؛ للتحقق من متابعة تطبيق التوطين وأنظمة السوق وضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد، تدعو الوزارة عملاءها إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات؛ حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما أنه يمكن الإبلاغ أيضًا عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء 19911.

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"العمل": ضبط ألفي مخالفة توطين لقطاع الفنادق والوحدات السكنية
سبق

أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة، 12.302 من الزيارات التفتيشية على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)؛ للتحقق من تطبيق توطين القطاع، وذلك منذ بداية العام الجاري 2018.

وأظهرت الزيارة الميدانية التزام 10.390 منشأة لقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1.912 منشأة، فيما تم إنذار 403 منشآت أخرى.

وضبطت فرق التفتيش الميدانية 2.069 مخالفة لقرار توطين قطاع الإيواء والشقق في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة استمرارها في تنفيذ الحملات التفتيشية؛ للتحقق من متابعة تطبيق التوطين وأنظمة السوق وضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد، تدعو الوزارة عملاءها إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات؛ حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما أنه يمكن الإبلاغ أيضًا عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء 19911.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:58 AM

"العمل": ضبط ألفي مخالفة توطين لقطاع الفنادق والوحدات السكنية

خلال 12 ألف زيارة ميدانية نُفذت في المناطق للتحقق من تطبيق القرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة، 12.302 من الزيارات التفتيشية على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)؛ للتحقق من تطبيق توطين القطاع، وذلك منذ بداية العام الجاري 2018.

وأظهرت الزيارة الميدانية التزام 10.390 منشأة لقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 1.912 منشأة، فيما تم إنذار 403 منشآت أخرى.

وضبطت فرق التفتيش الميدانية 2.069 مخالفة لقرار توطين قطاع الإيواء والشقق في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة استمرارها في تنفيذ الحملات التفتيشية؛ للتحقق من متابعة تطبيق التوطين وأنظمة السوق وضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد، تدعو الوزارة عملاءها إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات؛ حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما أنه يمكن الإبلاغ أيضًا عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء 19911.

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