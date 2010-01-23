النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس.. الاحتجاجات تتواصل مطالبة بتوفير الوظائف

انتشار أمني كثيف لقوات مكافحة الشغب

شهدت العاصمة التونسية اليوم السبت مظاهرات جديدة، كان بها مئات الأشخاص، طالبوا بتوفير الوظائف، ونددوا بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة.

ورغم الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة إلا أن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة، ووصلوا إلى هناك رافعين شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ سنوات عدة مع اعتقال الشرطة مئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في مناطق عدة تزامنًا مع الذكرى العاشرة للثورة، التي جلبت الديمقراطية لتونس، لكنها فاقمت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.

تونس

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تونس.. الاحتجاجات تتواصل مطالبة بتوفير الوظائف
سبق

شهدت العاصمة التونسية اليوم السبت مظاهرات جديدة، كان بها مئات الأشخاص، طالبوا بتوفير الوظائف، ونددوا بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة.

ورغم الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة إلا أن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة، ووصلوا إلى هناك رافعين شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ سنوات عدة مع اعتقال الشرطة مئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في مناطق عدة تزامنًا مع الذكرى العاشرة للثورة، التي جلبت الديمقراطية لتونس، لكنها فاقمت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
08:28 PM

تونس.. الاحتجاجات تتواصل مطالبة بتوفير الوظائف

انتشار أمني كثيف لقوات مكافحة الشغب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
18

شهدت العاصمة التونسية اليوم السبت مظاهرات جديدة، كان بها مئات الأشخاص، طالبوا بتوفير الوظائف، ونددوا بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة.

ورغم الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة إلا أن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة، ووصلوا إلى هناك رافعين شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ سنوات عدة مع اعتقال الشرطة مئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في مناطق عدة تزامنًا مع الذكرى العاشرة للثورة، التي جلبت الديمقراطية لتونس، لكنها فاقمت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,538
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,137
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,982
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,930

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة