نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب. وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.

"الأرصاد": سحب رعدية على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-11 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.



وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 12:27 PM

"الأرصاد": سحب رعدية على جازان تشمل عدة محافظات حتى الـ8 مساء





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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب.



وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.