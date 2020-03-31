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الباحة.. تنمية "قرن ظبي" تطلق مبادرة مجتمعية لدعم جهود مكافحة كورونا

تحت مسمى "المجلس الرقمي"

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في قرن ظبي، بمنطقة الباحة، مبادرة مجتمعية تطوعية تحت مسمى "المجلس الرقمي"؛ لدعم الجهود الحكومية الرامية للقضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من تأثيراتها التي طالت مجالات وقطاعات عديدة.

وتعمل المبادرة المجتمعية على تمكين الشباب من الجنسين، من متابعة أعمالهم المختلفة عن بعد، دون الحاجة إلى التواصل المباشر.

كما تتضمن تقديم مجموعة من الدورات الإرشادية والمحاضرات التوعوية بطرق التسويق الرقمي للمبادرات وأهميته، والتي تؤكد تآزر جميع القطاعات الحكومية والاجتماعية والخاصة ولحمتها في مواجهة الفيروس.

وتأتي مبادرة "المجلس الرقمي" رافدًا حيويًّا من روافد مبادرة "كلنا مسؤول" الهادفة إلى توحيد الرسائل الموجهة للجمهور، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من قبل الجهات الحكومية.

وتخلق المبادرة حالة من التكامل والتفاعل المجتمعي والواقعي لجميع أطياف المجتمع ليكون مكملًا للدور الحكومي الكبير وجهود القطاع الخاص، بتضمّنها للفعاليات المختلفة والمشتملة على محاضرات وحملات تعريفية.

وتعد عنصرًا فاعلًا في رؤية المملكة 2030، والتي يعدّ التحول الرقمي ممكّنًا رئيسًا في تحقيقها نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الباحة.. تنمية "قرن ظبي" تطلق مبادرة مجتمعية لدعم جهود مكافحة كورونا
سبق

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في قرن ظبي، بمنطقة الباحة، مبادرة مجتمعية تطوعية تحت مسمى "المجلس الرقمي"؛ لدعم الجهود الحكومية الرامية للقضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من تأثيراتها التي طالت مجالات وقطاعات عديدة.

وتعمل المبادرة المجتمعية على تمكين الشباب من الجنسين، من متابعة أعمالهم المختلفة عن بعد، دون الحاجة إلى التواصل المباشر.

كما تتضمن تقديم مجموعة من الدورات الإرشادية والمحاضرات التوعوية بطرق التسويق الرقمي للمبادرات وأهميته، والتي تؤكد تآزر جميع القطاعات الحكومية والاجتماعية والخاصة ولحمتها في مواجهة الفيروس.

وتأتي مبادرة "المجلس الرقمي" رافدًا حيويًّا من روافد مبادرة "كلنا مسؤول" الهادفة إلى توحيد الرسائل الموجهة للجمهور، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من قبل الجهات الحكومية.

وتخلق المبادرة حالة من التكامل والتفاعل المجتمعي والواقعي لجميع أطياف المجتمع ليكون مكملًا للدور الحكومي الكبير وجهود القطاع الخاص، بتضمّنها للفعاليات المختلفة والمشتملة على محاضرات وحملات تعريفية.

وتعد عنصرًا فاعلًا في رؤية المملكة 2030، والتي يعدّ التحول الرقمي ممكّنًا رئيسًا في تحقيقها نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
05:11 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:24 PM

الباحة.. تنمية "قرن ظبي" تطلق مبادرة مجتمعية لدعم جهود مكافحة كورونا

تحت مسمى "المجلس الرقمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في قرن ظبي، بمنطقة الباحة، مبادرة مجتمعية تطوعية تحت مسمى "المجلس الرقمي"؛ لدعم الجهود الحكومية الرامية للقضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من تأثيراتها التي طالت مجالات وقطاعات عديدة.

وتعمل المبادرة المجتمعية على تمكين الشباب من الجنسين، من متابعة أعمالهم المختلفة عن بعد، دون الحاجة إلى التواصل المباشر.

كما تتضمن تقديم مجموعة من الدورات الإرشادية والمحاضرات التوعوية بطرق التسويق الرقمي للمبادرات وأهميته، والتي تؤكد تآزر جميع القطاعات الحكومية والاجتماعية والخاصة ولحمتها في مواجهة الفيروس.

وتأتي مبادرة "المجلس الرقمي" رافدًا حيويًّا من روافد مبادرة "كلنا مسؤول" الهادفة إلى توحيد الرسائل الموجهة للجمهور، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من قبل الجهات الحكومية.

وتخلق المبادرة حالة من التكامل والتفاعل المجتمعي والواقعي لجميع أطياف المجتمع ليكون مكملًا للدور الحكومي الكبير وجهود القطاع الخاص، بتضمّنها للفعاليات المختلفة والمشتملة على محاضرات وحملات تعريفية.

وتعد عنصرًا فاعلًا في رؤية المملكة 2030، والتي يعدّ التحول الرقمي ممكّنًا رئيسًا في تحقيقها نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

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