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"المالية" تعلن إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.100 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلاديًّا. أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2027 ميلاديًّا.

وزارة المالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالية" تعلن إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال
سبق

أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.100 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلاديًّا. أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2027 ميلاديًّا.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
01:57 AM

"المالية" تعلن إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار ريال سعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.100 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلاديًّا. أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2027 ميلاديًّا.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,267
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,561
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,151

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