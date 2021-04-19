النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهند: يسمح لكل من يتجاوز 18 عامًا بالحصول على لقاح "كورونا"

وصل عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو 15.1 مليون شخص

قررت الهند السماح لمواطنيها الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بالحصول على اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" بداية من الشهر المقبل.

وقالت الحكومة الهندية عبر بيان، إنها وفقًا للمرحلة الثالثة من الاستراتيجية، التي ستبدأ في الأول من شهر مايو القادم؛ فإنه سيتم السماح للحكومات المحلية بالشراء المباشر للقاحات من الشركات المصنعة.

وأشارت حكومة "ناريندرا مودي" إلى أنه سيُطلب من مصنعي اللقاحات، توفير 50% من جرعاتهم الشهرية للحكومة؛ بينما يمكن بيع الباقي لحكومات الولايات أو السوق المفتوحة.

ووصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الهند إلى نحو 15.1 مليون شخص، مع وفاة 179 ألف شخص حتى الآن.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند: يسمح لكل من يتجاوز 18 عامًا بالحصول على لقاح "كورونا"
سبق

قررت الهند السماح لمواطنيها الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بالحصول على اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" بداية من الشهر المقبل.

وقالت الحكومة الهندية عبر بيان، إنها وفقًا للمرحلة الثالثة من الاستراتيجية، التي ستبدأ في الأول من شهر مايو القادم؛ فإنه سيتم السماح للحكومات المحلية بالشراء المباشر للقاحات من الشركات المصنعة.

وأشارت حكومة "ناريندرا مودي" إلى أنه سيُطلب من مصنعي اللقاحات، توفير 50% من جرعاتهم الشهرية للحكومة؛ بينما يمكن بيع الباقي لحكومات الولايات أو السوق المفتوحة.

ووصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الهند إلى نحو 15.1 مليون شخص، مع وفاة 179 ألف شخص حتى الآن.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
09:22 PM

الهند: يسمح لكل من يتجاوز 18 عامًا بالحصول على لقاح "كورونا"

وصل عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو 15.1 مليون شخص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
528

قررت الهند السماح لمواطنيها الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بالحصول على اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19" بداية من الشهر المقبل.

وقالت الحكومة الهندية عبر بيان، إنها وفقًا للمرحلة الثالثة من الاستراتيجية، التي ستبدأ في الأول من شهر مايو القادم؛ فإنه سيتم السماح للحكومات المحلية بالشراء المباشر للقاحات من الشركات المصنعة.

وأشارت حكومة "ناريندرا مودي" إلى أنه سيُطلب من مصنعي اللقاحات، توفير 50% من جرعاتهم الشهرية للحكومة؛ بينما يمكن بيع الباقي لحكومات الولايات أو السوق المفتوحة.

ووصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الهند إلى نحو 15.1 مليون شخص، مع وفاة 179 ألف شخص حتى الآن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,107
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,491
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة