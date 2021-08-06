نائب وزير الدفاع يزور رئاسة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة ويلتقي بمنسوبي وزارة الدفاع

تم مناقشة كافة الجوانب العسكرية والدفاعية والتأكيد على ثبات جاهزيتها وتطويرها

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع.



ولدى وصوله وزارة الدفاع كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.



وتشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع بالسلام على الأمير خالد بن سلمان.



واستمع نائب وزير الدفاع إلى الإيجاز المقدم من رئاسة هيئة الأركان العامة، وجرى خلال الإيجاز مناقشة كافة الجوانب العسكرية والدفاعية والتأكيد على ثبات جاهزيتها وتطويرها بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي.



من جانب آخر، زار الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، قيادة القوات المشتركة حيث كان في استقباله نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، وكبار ضباط القوات المشتركة، وكبار ضباط تحالف دعم الشرعية باليمن.



واطلع على إيجاز القوات المشتركة، وجرى خلاله التأكيد على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، والإشادة بجهودها، وبحث سبل دعمها، وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.



حضر الإيجاز رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وكبار ضباط القوات المشتركة.



وفي ختام الزيارتين، أعرب نائب وزير الدفاع عن فخره واعتزازه بما شاهده من جاهزية عالية للقوات المسلحة التي أتت بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، ناقلاً من خلالها تحياته وتقديره على كافة المجهودات التي يقومون بها والوقوف على التطوير التي وصلت إليه قواتنا المسلحة وفق رؤية سموه الكريم لخدمة ديننا وملكنا ووطننا.