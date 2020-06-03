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طلاب وطالبات يستعرضون الصعوبات ويناشدون إلغاء الاختبار التحصيلي عن بُعد

اشتكوا من تقليل الفرص وتقليص الأسئلة وطالبوا بالاكتفاء بالقدرات والمعدل

اشتكى عدد من الطلاب والطالبات من ملاحظات على الاختبار التحصيلي عن بُعد، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في مسألة إقراره بشكل رسمي، وإلغاء الاختبار، والاكتفاء باختبار القدرات والمعدَّل التراكمي للقبول في الجامعات، مستعرضين الصعوبات التي واجهتهم.

وتفصيلاً، قال الطلاب والطالبات في شكواهم: "نحن نقدر اهتمام وزير التعليم بموضوع الاختبار التحصيلي عن بُعد، ونشكر له حسن تجاوبه، ولكن هذا لا يمثل الحل الكامل للمشكلة التي نعاني منها، ونطالب بالإلغاء والاكتفاء باختبار القدرات والمعدل التراكمي للقبول في الجامعات؛ وذلك لأمور عدة، أهمها تقليل عدد الفرص من فرصتين إلى فرصة واحدة، وتقليص عدد الأسئلة؛ وهو ما يرفع نسبة الخطأ على السؤال الواحد إلى الضعف، وتقليص المدة الزمنية للاختبار، ومنع استخدام المسودة الورقية مع وجود أسئلة تتطلب استخدامها بشكل مهم".

وأضافوا في حديثهم عن الصعوبات التي واجهتهم قائلين: "من ذلك لاحظنا أهمية أن يُفتح التسجيل لاختبار القدرات العامة للجميع لإتاحة تحسين هذه الدرجة لمن لم يستفِدْ ويستغل الفرص الماضية؛ كون هذا الاختبار لا يحتاج إلى مسودة ولا حاسبة، ولا يعتبر اختبارًا حساسًا من فرصة واحدة! وأيضًا لأنه لا يتطلب اختبار جميع الطلاب؛ وهو ما يقلل من أعداد المختبرين، ويساعد في تقليل التجمعات، واستيعاب المختبرين وفق أعلى معايير السلامة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب وطالبات يستعرضون الصعوبات ويناشدون إلغاء الاختبار التحصيلي عن بُعد
سبق

اشتكى عدد من الطلاب والطالبات من ملاحظات على الاختبار التحصيلي عن بُعد، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في مسألة إقراره بشكل رسمي، وإلغاء الاختبار، والاكتفاء باختبار القدرات والمعدَّل التراكمي للقبول في الجامعات، مستعرضين الصعوبات التي واجهتهم.

وتفصيلاً، قال الطلاب والطالبات في شكواهم: "نحن نقدر اهتمام وزير التعليم بموضوع الاختبار التحصيلي عن بُعد، ونشكر له حسن تجاوبه، ولكن هذا لا يمثل الحل الكامل للمشكلة التي نعاني منها، ونطالب بالإلغاء والاكتفاء باختبار القدرات والمعدل التراكمي للقبول في الجامعات؛ وذلك لأمور عدة، أهمها تقليل عدد الفرص من فرصتين إلى فرصة واحدة، وتقليص عدد الأسئلة؛ وهو ما يرفع نسبة الخطأ على السؤال الواحد إلى الضعف، وتقليص المدة الزمنية للاختبار، ومنع استخدام المسودة الورقية مع وجود أسئلة تتطلب استخدامها بشكل مهم".

وأضافوا في حديثهم عن الصعوبات التي واجهتهم قائلين: "من ذلك لاحظنا أهمية أن يُفتح التسجيل لاختبار القدرات العامة للجميع لإتاحة تحسين هذه الدرجة لمن لم يستفِدْ ويستغل الفرص الماضية؛ كون هذا الاختبار لا يحتاج إلى مسودة ولا حاسبة، ولا يعتبر اختبارًا حساسًا من فرصة واحدة! وأيضًا لأنه لا يتطلب اختبار جميع الطلاب؛ وهو ما يقلل من أعداد المختبرين، ويساعد في تقليل التجمعات، واستيعاب المختبرين وفق أعلى معايير السلامة".

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:23 PM

طلاب وطالبات يستعرضون الصعوبات ويناشدون إلغاء الاختبار التحصيلي عن بُعد

اشتكوا من تقليل الفرص وتقليص الأسئلة وطالبوا بالاكتفاء بالقدرات والمعدل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
19
10,395

اشتكى عدد من الطلاب والطالبات من ملاحظات على الاختبار التحصيلي عن بُعد، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في مسألة إقراره بشكل رسمي، وإلغاء الاختبار، والاكتفاء باختبار القدرات والمعدَّل التراكمي للقبول في الجامعات، مستعرضين الصعوبات التي واجهتهم.

وتفصيلاً، قال الطلاب والطالبات في شكواهم: "نحن نقدر اهتمام وزير التعليم بموضوع الاختبار التحصيلي عن بُعد، ونشكر له حسن تجاوبه، ولكن هذا لا يمثل الحل الكامل للمشكلة التي نعاني منها، ونطالب بالإلغاء والاكتفاء باختبار القدرات والمعدل التراكمي للقبول في الجامعات؛ وذلك لأمور عدة، أهمها تقليل عدد الفرص من فرصتين إلى فرصة واحدة، وتقليص عدد الأسئلة؛ وهو ما يرفع نسبة الخطأ على السؤال الواحد إلى الضعف، وتقليص المدة الزمنية للاختبار، ومنع استخدام المسودة الورقية مع وجود أسئلة تتطلب استخدامها بشكل مهم".

وأضافوا في حديثهم عن الصعوبات التي واجهتهم قائلين: "من ذلك لاحظنا أهمية أن يُفتح التسجيل لاختبار القدرات العامة للجميع لإتاحة تحسين هذه الدرجة لمن لم يستفِدْ ويستغل الفرص الماضية؛ كون هذا الاختبار لا يحتاج إلى مسودة ولا حاسبة، ولا يعتبر اختبارًا حساسًا من فرصة واحدة! وأيضًا لأنه لا يتطلب اختبار جميع الطلاب؛ وهو ما يقلل من أعداد المختبرين، ويساعد في تقليل التجمعات، واستيعاب المختبرين وفق أعلى معايير السلامة".

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