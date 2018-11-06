"الخطوط" تشارك بأحدث منتجاتها في أكبر معرض لتجارة السفر بالعالم

عرضت سيارة الجيل الثاني الكهربائية لسباق الفورملا E

شاركت الخطوط السعودية في معرض سوق السفر العالمي (WTM) في العاصمة البريطانية لندن، والذي افتُتح يوم الاثنين 5 نوفمبر، ويستمر حتى الأربعاء 7 نوفمبر، بجناح تستعرض من خلاله العديد من الخدمات في مجال السفر والسياحة.

وعرضت "السعودية" من خلال جناحها في المعرض سيارة فورمولا E كاملة الحجم من طراز Gen2 الجديد المستقبلي للموسم الخامس، حيث أعلنت الشهر الماضي عن شراكة طويلة الأمد مع بطولة ABB FIA Formula E بصفتها الطيران الرسمي لسلسلة السباقات الكهربائيّة وشريكاً في اسم الجولة الافتتاحيّة من السباق ليكون سباق "السعودية" ـــ الدرعية E –Prix.

ويتميز جناح "السعودية" بعرض عدد من مقاعدها الحديثة بجميع الدرجات وفئات الخدمة الثلاث، والتي تشمل الدرجة الأولى والأعمال والضيافة وإتاحة المجال للزوار لتجربتها ومعرفة أبرز مزاياها، إلى جانب عرض فعلي لخدمة الطاهي الجوي على متن الرحلة، يضاف إلى ذلك استعراض نموذج تفاعلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

وحرصت "الخطوط" على تصميم جناحها بشكل عصري يعكس حجم تطور الخدمات والمبادرات المتنوعة والتأكيد على أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة وبرنامج التحول والمشروع الاستراتيجي الجديد (Top5) الذي يستهدف النهوض بكل الخدمات قبل وأثناء وبعد الرحلة، بما يشمل كل مواقع الخدمة، ويرتقي بها إلى مستوى خمسة نجوم.

وتسافر الخطوط السعودية حالياً إلى أكثر من 94 وجهة في جميع أنحاء العالم، مع أسطول حديث مكون من 155 طائرة، ومن المتوقع أن يزيد الأسطول إلى أكثر من 200 طائرة بحلول عام 2020م.