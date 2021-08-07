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"شرطة مكة" تطيح بـ 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم

بأحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة.. لخلاف بينهم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام خمسة أشخاص بالتهجم على منزله في أحد الأحياء الشعبية لمحاولة الدخول إليه، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع تم القبض على المتهمين وهم خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن ذلك كان نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد تم توقيفهم و استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

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"شرطة مكة" تطيح بـ 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام خمسة أشخاص بالتهجم على منزله في أحد الأحياء الشعبية لمحاولة الدخول إليه، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع تم القبض على المتهمين وهم خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن ذلك كان نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد تم توقيفهم و استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
04:26 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:51 AM

"شرطة مكة" تطيح بـ 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم

بأحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة.. لخلاف بينهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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4,311

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام خمسة أشخاص بالتهجم على منزله في أحد الأحياء الشعبية لمحاولة الدخول إليه، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع تم القبض على المتهمين وهم خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن ذلك كان نتيجة خلاف سابق بينهم، وقد تم توقيفهم و استكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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