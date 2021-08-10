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"إسلامية نجران" تطلق الدورة العلمية الـ25 بالمنطقة لترسيخ اللحمة الوطنية

تُعقد في جامع خادم الحرمين بشرورة وتستمر لمدة 4 أيام

انطلقت الدورة العلمية الخامسة والعشرون على مستوى منطقة نجران والثانية على مستوى محافظة شرورة التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع تحت إشراف فرع الوزارة بمنطقة نجران، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة وتستمر لمدة أربعة أيام.

وصرّح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) بأن هذه الدورة تأتي امتدادًا لبرنامج لحمة وطن٢ بمحافظة شرورة الذي يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة في ظل القيادة الرشيدة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.

وقال إنه يشارك في هذه الدورة الشيخ الدكتور هيثم بن محمد آل سرحان والذي يتولى شرح ( كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم للإمام الزرنوجي) وكذلك شرح كتاب ( منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لابن سعدي) ويُشارك فضيلة الشيخ سعيد بن هليل الشمري في شرح (كتاب حلية طالب العلم للعلامة الشيخ / بكر أبو زيد) وأيضًا شرح كتاب الشريعة للاجري من الباب الأول إلى الباب الثاني عشر).

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"إسلامية نجران" تطلق الدورة العلمية الـ25 بالمنطقة لترسيخ اللحمة الوطنية
سبق

انطلقت الدورة العلمية الخامسة والعشرون على مستوى منطقة نجران والثانية على مستوى محافظة شرورة التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع تحت إشراف فرع الوزارة بمنطقة نجران، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة وتستمر لمدة أربعة أيام.

وصرّح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) بأن هذه الدورة تأتي امتدادًا لبرنامج لحمة وطن٢ بمحافظة شرورة الذي يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة في ظل القيادة الرشيدة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.

وقال إنه يشارك في هذه الدورة الشيخ الدكتور هيثم بن محمد آل سرحان والذي يتولى شرح ( كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم للإمام الزرنوجي) وكذلك شرح كتاب ( منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لابن سعدي) ويُشارك فضيلة الشيخ سعيد بن هليل الشمري في شرح (كتاب حلية طالب العلم للعلامة الشيخ / بكر أبو زيد) وأيضًا شرح كتاب الشريعة للاجري من الباب الأول إلى الباب الثاني عشر).

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:53 PM

"إسلامية نجران" تطلق الدورة العلمية الـ25 بالمنطقة لترسيخ اللحمة الوطنية

تُعقد في جامع خادم الحرمين بشرورة وتستمر لمدة 4 أيام

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علي حفول - نجران
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انطلقت الدورة العلمية الخامسة والعشرون على مستوى منطقة نجران والثانية على مستوى محافظة شرورة التي ينظمها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون بنجران "متون"، بالتنسيق مع إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع تحت إشراف فرع الوزارة بمنطقة نجران، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة شرورة وتستمر لمدة أربعة أيام.

وصرّح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج (متون) بأن هذه الدورة تأتي امتدادًا لبرنامج لحمة وطن٢ بمحافظة شرورة الذي يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة في ظل القيادة الرشيدة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.

وقال إنه يشارك في هذه الدورة الشيخ الدكتور هيثم بن محمد آل سرحان والذي يتولى شرح ( كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم للإمام الزرنوجي) وكذلك شرح كتاب ( منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لابن سعدي) ويُشارك فضيلة الشيخ سعيد بن هليل الشمري في شرح (كتاب حلية طالب العلم للعلامة الشيخ / بكر أبو زيد) وأيضًا شرح كتاب الشريعة للاجري من الباب الأول إلى الباب الثاني عشر).

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