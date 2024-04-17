تسبب وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص في بلجيكا - أحد البلدان الأوروبية التي تسجل فيها أعلى أرقام للوفيات -، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية البلجيكية اليوم. وسجلت 313 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، مما رفع الحصيلة إلى 5163، موضحةً أن نصف الوفيات 2586 في دور للمسنين.

بلجيكا: عدد الوفيات يتجاوز عتبة الخمسة آلاف نصفهم في دور للمسنين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-17 تسبب وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص في بلجيكا - أحد البلدان الأوروبية التي تسجل فيها أعلى أرقام للوفيات -، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية البلجيكية اليوم.

وسجلت 313 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، مما رفع الحصيلة إلى 5163، موضحةً أن نصف الوفيات 2586 في دور للمسنين.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 02:52 PM

بلجيكا: عدد الوفيات يتجاوز عتبة الخمسة آلاف نصفهم في دور للمسنين سجلت 313 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة





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تسبب وباء فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من خمسة آلاف شخص في بلجيكا - أحد البلدان الأوروبية التي تسجل فيها أعلى أرقام للوفيات -، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية البلجيكية اليوم.

وسجلت 313 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، مما رفع الحصيلة إلى 5163، موضحةً أن نصف الوفيات 2586 في دور للمسنين.