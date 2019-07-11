"مدني الباحة" يدعو قائدي المركبات بالطرق السريعة للتقيد بالإرشادات

بعد تنبيه من "الأرصاد" بشأن هبوب رياح سطحية وعوالق ترابية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى اتباع الإرشادات اللازمة خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، عقب تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.