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بلجيكا تعلن 309 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إغلاق جزء من محطات مترو الأنفاق في لندن

أعلنت بلجيكا، اليوم، تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 1795 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية أن سبع وفيات جديدة سُجلت أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 منذ تفشي الوباء.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة مواصلات العاصمة البريطانية لندن اليوم إغلاق جزء من محطات مترو الأنفاق، ضمن خطط احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم إغلاق 40 محطة مترو أنفاق ابتداءً من صباح اليوم، إضافة إلى توقيف خدمة القطارات الليلية، وتخفيض عدد الباصات التي تعمل بعد منتصف الليل.

يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذّر أمس من احتمال تنفيذ إغلاق كامل للعاصمة لندن في سبيل احتواء انتشار المرض.

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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بلجيكا تعلن 309 إصابات جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت بلجيكا، اليوم، تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 1795 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية أن سبع وفيات جديدة سُجلت أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 منذ تفشي الوباء.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة مواصلات العاصمة البريطانية لندن اليوم إغلاق جزء من محطات مترو الأنفاق، ضمن خطط احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم إغلاق 40 محطة مترو أنفاق ابتداءً من صباح اليوم، إضافة إلى توقيف خدمة القطارات الليلية، وتخفيض عدد الباصات التي تعمل بعد منتصف الليل.

يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذّر أمس من احتمال تنفيذ إغلاق كامل للعاصمة لندن في سبيل احتواء انتشار المرض.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
03:06 PM

بلجيكا تعلن 309 إصابات جديدة بـ"كورونا"

إغلاق جزء من محطات مترو الأنفاق في لندن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت بلجيكا، اليوم، تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي المصابين إلى 1795 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة البلجيكية أن سبع وفيات جديدة سُجلت أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 منذ تفشي الوباء.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة مواصلات العاصمة البريطانية لندن اليوم إغلاق جزء من محطات مترو الأنفاق، ضمن خطط احتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الهيئة في بيان أنه سيتم إغلاق 40 محطة مترو أنفاق ابتداءً من صباح اليوم، إضافة إلى توقيف خدمة القطارات الليلية، وتخفيض عدد الباصات التي تعمل بعد منتصف الليل.

يُذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذّر أمس من احتمال تنفيذ إغلاق كامل للعاصمة لندن في سبيل احتواء انتشار المرض.

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