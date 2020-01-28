شاهد.. حرس الحدود ينقذ مواطناً سقطت سيارته في كورنيش بالخبر

تم انتشال المركبة بواسطة فريق "المحترفون" للبحث والإنقاذ التطوعي

تمكّنت دورية البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالخبر، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ مواطن سقطت سيارته في البحر، وغمرتها المياه، وذلك في حي المهندسين بمحافظة الخبر.

وقال المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الرائد عمر بن محمد الأكلبي، لـ"سبق": "ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الخبر، والمتضمن إفادة الدورية الساحلية بسقوط مركبة من نوع (تاهو) في البحر، وغمرت بالمياه تماماً، وذلك في حي المهندسين بمحافظة الخبر".

وأضاف: "على الفور تم توجيه دورية البحث والإنقاذ إلى الموقع، حيث تم بتوفيق الله إنقاذ قائد المركبة من قبل أفراد الدورية الساحلية الموجودة في الموقع، والاتصال على الهلال الأحمر؛ للاطمئنان على صحته، والكشف عليه، وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، كما تم انتشال المركبة الغارقة من موقعها في البحر بمساعدة فريق (المحترفون) للبحث والإنقاذ التطوعي".

وأهاب "الأكلبي" بسائقي المركبات الالتزام بقواعد السلامة، وأخذ الحيطة والحذر من المخاطر قرب الشواطئ، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.