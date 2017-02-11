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موهوبات "تعليم الليث" ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020

تنطلق التصفيات الختامية صباح غد إلى السبت المقبل

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم رعاية الموهوبات، بخمس طالبات موهوبات في التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م".

وتنظّم الفعاليات مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين: المتوسطة، والثانوية، في مقر جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وجاءت مشاركة طالبات تعليم الليث بعد أن أعلنت مؤسسة موهبة عن تأهّلهن واجتيازهن لمرحلة التحكيم الإلكتروني، ومن ثم مرحلة المعارض المركزية، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية لهن؛ حيث خضعت مشاريع الطالبات المشاركات لمعايير التحكيم، من المختصين والمختصات في مجال الإبداع والبحث العلمي.

وتنطلق فعاليات التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، صباح غد الأربعاء، وتستمر إلى السبت المقبل، موعد إعلان النتائج وتكريم الفائزين والفائزات، برعاية أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ طالبًا وطالبة، يمثلون عددًا من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

ويمثل إدارة التعليم للمنافسة في أكبر تجمع علمي على مستوى الوطن: الموهوبات:

أرين حامد أحمد آل جعيدة الحساني المالكي، من ثانوية أضم، مجال المشروع: الأنظمة المدمجة.

أريام سعد سالم آل حميدة العصماني المالكي، من ثانوية أضم، ومجال المشروع: علم المواد.

سمية عبدالمعين حمد آل مبارك البركاتي، من ثانوية الوسقة، مجال المشروع: الهندسة البيئية.

غرام صالح بن حامد العصماني المالكي، من ثانوية شعب المرتع، مجال المشروع: الطاقة الفيزيائية.

نوال فيصل عبدالرحيم آل حسن اليزيدي، من ثانوية بني يزيد، مجال المشروع: الكيمياء.

ويشرف على الوفد رئيسة قسم الموهوبات عائشة هاشم العيافي، ومشرفة الموهوبات منسقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالليث، حميدة عبدالله المالكي، ومشرفة الموهوبات شريفة حسن الصحبي.

من جهته أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة الطالبات الموهوبات ومشروعاتهن العلمية المشاركة، متمنيًا لهن كل التوفيق والنجاح.

وأكّد حرص إدارة التعليم على تسخير كل الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة؛ لتحفيز ورعاية الطالبات الموهوبات والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة.

كما عبّر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبات قسم الموهوبات، على جهودهن الكبيرة وعملهن الدؤوب في مجال الموهبة والإبداع.

وتعدّ هذه المشاركة السادسة لقسم رعاية الموهوبات على مستوى المملكة على التوالي؛ حيث سبق للإدارة تحقيق المركز الرابع في تصفيات ٢٠١٥م، والمركز الخامس في عام ٢٠١٦م. كما حقّقت الطالبات العديد من الجوائز الخاصة في عامَيْ ٢٠١٥م، و٢٠١٧م، وعام ٢٠١٩م.

تعليم الليث إبداع 2020م

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
موهوبات "تعليم الليث" ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020
سبق

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم رعاية الموهوبات، بخمس طالبات موهوبات في التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م".

وتنظّم الفعاليات مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين: المتوسطة، والثانوية، في مقر جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وجاءت مشاركة طالبات تعليم الليث بعد أن أعلنت مؤسسة موهبة عن تأهّلهن واجتيازهن لمرحلة التحكيم الإلكتروني، ومن ثم مرحلة المعارض المركزية، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية لهن؛ حيث خضعت مشاريع الطالبات المشاركات لمعايير التحكيم، من المختصين والمختصات في مجال الإبداع والبحث العلمي.

وتنطلق فعاليات التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، صباح غد الأربعاء، وتستمر إلى السبت المقبل، موعد إعلان النتائج وتكريم الفائزين والفائزات، برعاية أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ طالبًا وطالبة، يمثلون عددًا من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

ويمثل إدارة التعليم للمنافسة في أكبر تجمع علمي على مستوى الوطن: الموهوبات:

أرين حامد أحمد آل جعيدة الحساني المالكي، من ثانوية أضم، مجال المشروع: الأنظمة المدمجة.

أريام سعد سالم آل حميدة العصماني المالكي، من ثانوية أضم، ومجال المشروع: علم المواد.

سمية عبدالمعين حمد آل مبارك البركاتي، من ثانوية الوسقة، مجال المشروع: الهندسة البيئية.

غرام صالح بن حامد العصماني المالكي، من ثانوية شعب المرتع، مجال المشروع: الطاقة الفيزيائية.

نوال فيصل عبدالرحيم آل حسن اليزيدي، من ثانوية بني يزيد، مجال المشروع: الكيمياء.

ويشرف على الوفد رئيسة قسم الموهوبات عائشة هاشم العيافي، ومشرفة الموهوبات منسقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالليث، حميدة عبدالله المالكي، ومشرفة الموهوبات شريفة حسن الصحبي.

من جهته أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة الطالبات الموهوبات ومشروعاتهن العلمية المشاركة، متمنيًا لهن كل التوفيق والنجاح.

وأكّد حرص إدارة التعليم على تسخير كل الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة؛ لتحفيز ورعاية الطالبات الموهوبات والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة.

كما عبّر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبات قسم الموهوبات، على جهودهن الكبيرة وعملهن الدؤوب في مجال الموهبة والإبداع.

وتعدّ هذه المشاركة السادسة لقسم رعاية الموهوبات على مستوى المملكة على التوالي؛ حيث سبق للإدارة تحقيق المركز الرابع في تصفيات ٢٠١٥م، والمركز الخامس في عام ٢٠١٦م. كما حقّقت الطالبات العديد من الجوائز الخاصة في عامَيْ ٢٠١٥م، و٢٠١٧م، وعام ٢٠١٩م.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
07:57 PM

موهوبات "تعليم الليث" ينافسن للفوز بأولمبياد إبداع 2020

تنطلق التصفيات الختامية صباح غد إلى السبت المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم رعاية الموهوبات، بخمس طالبات موهوبات في التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م".

وتنظّم الفعاليات مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين: المتوسطة، والثانوية، في مقر جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وجاءت مشاركة طالبات تعليم الليث بعد أن أعلنت مؤسسة موهبة عن تأهّلهن واجتيازهن لمرحلة التحكيم الإلكتروني، ومن ثم مرحلة المعارض المركزية، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية لهن؛ حيث خضعت مشاريع الطالبات المشاركات لمعايير التحكيم، من المختصين والمختصات في مجال الإبداع والبحث العلمي.

وتنطلق فعاليات التصفيات الختامية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، صباح غد الأربعاء، وتستمر إلى السبت المقبل، موعد إعلان النتائج وتكريم الفائزين والفائزات، برعاية أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ طالبًا وطالبة، يمثلون عددًا من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

ويمثل إدارة التعليم للمنافسة في أكبر تجمع علمي على مستوى الوطن: الموهوبات:

أرين حامد أحمد آل جعيدة الحساني المالكي، من ثانوية أضم، مجال المشروع: الأنظمة المدمجة.

أريام سعد سالم آل حميدة العصماني المالكي، من ثانوية أضم، ومجال المشروع: علم المواد.

سمية عبدالمعين حمد آل مبارك البركاتي، من ثانوية الوسقة، مجال المشروع: الهندسة البيئية.

غرام صالح بن حامد العصماني المالكي، من ثانوية شعب المرتع، مجال المشروع: الطاقة الفيزيائية.

نوال فيصل عبدالرحيم آل حسن اليزيدي، من ثانوية بني يزيد، مجال المشروع: الكيمياء.

ويشرف على الوفد رئيسة قسم الموهوبات عائشة هاشم العيافي، ومشرفة الموهوبات منسقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالليث، حميدة عبدالله المالكي، ومشرفة الموهوبات شريفة حسن الصحبي.

من جهته أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة الطالبات الموهوبات ومشروعاتهن العلمية المشاركة، متمنيًا لهن كل التوفيق والنجاح.

وأكّد حرص إدارة التعليم على تسخير كل الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة؛ لتحفيز ورعاية الطالبات الموهوبات والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة.

كما عبّر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبات قسم الموهوبات، على جهودهن الكبيرة وعملهن الدؤوب في مجال الموهبة والإبداع.

وتعدّ هذه المشاركة السادسة لقسم رعاية الموهوبات على مستوى المملكة على التوالي؛ حيث سبق للإدارة تحقيق المركز الرابع في تصفيات ٢٠١٥م، والمركز الخامس في عام ٢٠١٦م. كما حقّقت الطالبات العديد من الجوائز الخاصة في عامَيْ ٢٠١٥م، و٢٠١٧م، وعام ٢٠١٩م.

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