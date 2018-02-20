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قوات تابعة للأسد تدخل عفرين لمساعدة الأكراد.. وتركيا تستهدفهم بالمدفعية

في خطوة تنذر باتساع رقعة الصراع بالمنطقة

في خطوة تنذر باتساع رقعة الصراع أقبلت قوات مؤيدة للنظام السوري على الدخول لمنطقة عفرين في شمال غرب سوريا اليوم لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية على التصدي لهجوم تركي، وفقا لرويترز. بدورها استهدفت المدفعية التركية القوات السورية بعد وصولهم المنطقة وهم يلوحون بأعلام سورية ويشهرون الأسلحة.

وكانت تركيا قد حذرت أمس من أنها قد تواجه القوات الحكومية إذا دخلت عفرين لمساعدة وحدات حماية الشعب، لكنها قالت إنها لن تقف في طريق تلك القوات إذا دخلت لطرد وحدات حماية الشعب من المنطقة إلا أنها استهدفتها اليوم بمدفعيتها.

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قوات تابعة للأسد تدخل عفرين لمساعدة الأكراد.. وتركيا تستهدفهم بالمدفعية
سبق

في خطوة تنذر باتساع رقعة الصراع أقبلت قوات مؤيدة للنظام السوري على الدخول لمنطقة عفرين في شمال غرب سوريا اليوم لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية على التصدي لهجوم تركي، وفقا لرويترز. بدورها استهدفت المدفعية التركية القوات السورية بعد وصولهم المنطقة وهم يلوحون بأعلام سورية ويشهرون الأسلحة.

وكانت تركيا قد حذرت أمس من أنها قد تواجه القوات الحكومية إذا دخلت عفرين لمساعدة وحدات حماية الشعب، لكنها قالت إنها لن تقف في طريق تلك القوات إذا دخلت لطرد وحدات حماية الشعب من المنطقة إلا أنها استهدفتها اليوم بمدفعيتها.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
07:55 PM

قوات تابعة للأسد تدخل عفرين لمساعدة الأكراد.. وتركيا تستهدفهم بالمدفعية

في خطوة تنذر باتساع رقعة الصراع بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,726

في خطوة تنذر باتساع رقعة الصراع أقبلت قوات مؤيدة للنظام السوري على الدخول لمنطقة عفرين في شمال غرب سوريا اليوم لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية على التصدي لهجوم تركي، وفقا لرويترز. بدورها استهدفت المدفعية التركية القوات السورية بعد وصولهم المنطقة وهم يلوحون بأعلام سورية ويشهرون الأسلحة.

وكانت تركيا قد حذرت أمس من أنها قد تواجه القوات الحكومية إذا دخلت عفرين لمساعدة وحدات حماية الشعب، لكنها قالت إنها لن تقف في طريق تلك القوات إذا دخلت لطرد وحدات حماية الشعب من المنطقة إلا أنها استهدفتها اليوم بمدفعيتها.

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