مدافع ليدز يونايتد يدعم صفوف الأهلي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المقدوني جاني أليوسكي ظهير أيسر نادي ليدز يونايتد الإنجليزي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

يذكر أن اللاعب صاحب 29 عاماً قد انتهى عقده مع ليدز يونايتد الإنجليزي، حيث سبق له اللعب مع عدة أندية مثل لوجانو وشافهاوزن ونادي يانج بويز في الدوري السويسري.

ويعد اليوسكي رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعدما تعاقد النادي مع البرازيلي باولينيو. و المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، و لاعب الوسط الكرواتي براداريتش.