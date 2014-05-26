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"التجارة" تحيل 9 مواطنين للداخلية بعدما جمعوا تبرعات لحفر آبار بالخارج

الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة أحالت تسعة مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وقال متحدث التجارة اليوم: الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، وكذلك نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم، بزعم أنها مرخصة من الوزارة.

تفصيلاً؛ فإنه وإشارةً إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة حول التحذير من جمع الأموال والتبرعات؛ للإسهام في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي، أحالت وزارة التجارة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية؛ وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.

ورصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وإدعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.

وتؤكد "التجارة" أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الوزارة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تحيل 9 مواطنين للداخلية بعدما جمعوا تبرعات لحفر آبار بالخارج
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة أحالت تسعة مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وقال متحدث التجارة اليوم: الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، وكذلك نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم، بزعم أنها مرخصة من الوزارة.

تفصيلاً؛ فإنه وإشارةً إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة حول التحذير من جمع الأموال والتبرعات؛ للإسهام في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي، أحالت وزارة التجارة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية؛ وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.

ورصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وإدعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.

وتؤكد "التجارة" أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الوزارة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
03:20 PM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:15 AM

"التجارة" تحيل 9 مواطنين للداخلية بعدما جمعوا تبرعات لحفر آبار بالخارج

الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
41,352

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة أحالت تسعة مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات لحفر آبار خارج المملكة.

وقال متحدث التجارة اليوم: الوزارة رصدتهم من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وادعاء نظامية أعمالهم، وكذلك نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم، بزعم أنها مرخصة من الوزارة.

تفصيلاً؛ فإنه وإشارةً إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة حول التحذير من جمع الأموال والتبرعات؛ للإسهام في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي، أحالت وزارة التجارة 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية؛ وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.

ورصدت الوزارة تورط المخالفين من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وإدعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.

وتؤكد "التجارة" أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجدير بالذكر أن الوزارة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

وتحث وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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