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أمانة الشرقية تغلق 27 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت 2.086 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 2.086 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية في محافظة الخفجي نتج عنها إغلاق 27 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وقد تمّت مصادرة وإتلاف 1.677 كجم مواد غذائية صالحة للاستهلاك الادمي، إضافة إلى رصد 113 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ بهدف التأكد من تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمية.

أمانة المنطقة الشرقية

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أمانة الشرقية تغلق 27 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 2.086 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية في محافظة الخفجي نتج عنها إغلاق 27 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وقد تمّت مصادرة وإتلاف 1.677 كجم مواد غذائية صالحة للاستهلاك الادمي، إضافة إلى رصد 113 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ بهدف التأكد من تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمية.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:08 PM

أمانة الشرقية تغلق 27 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت 2.086 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 2.086 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية في محافظة الخفجي نتج عنها إغلاق 27 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وقد تمّت مصادرة وإتلاف 1.677 كجم مواد غذائية صالحة للاستهلاك الادمي، إضافة إلى رصد 113 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ بهدف التأكد من تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والتأكد من إبراز تطبيق "توكلنا".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940، أو عن طريق قنوات التواصل الرسمية.

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