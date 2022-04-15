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ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:44 AM

ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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