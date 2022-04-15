أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
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ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-15
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:44 AM
ألمانيا تعلن تسجيل 285 وفاة و2500 إصابة جديدة بكورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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