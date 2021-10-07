النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر

نفذت أكثر من 90 ألف عملية فحص منها 86,551 عملية للمركبات

نفذت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية، حملات رقابية ميدانية نتج عنها (90,724) عملية فحص خلال شهر سبتمبر 2021م، منها (86,551) عملية فحص لمركبات النقل، و(3941) زيارة ميدانية لمنشآت النقل في المملكة، ورصدت الهيئة خلالها (12,369) مخالفة منها (145) مخالفة للإجراءات الاحترازية، و(232) عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد المخالفات، ومن ثم بقية الأنشطة كالأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر سبتمبر حيث بلغت (4247) مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ (2889) مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل (1755) مخالفة، وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة 86% خلال الشهر الماضي سبتمبر 2021م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر
سبق

نفذت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية، حملات رقابية ميدانية نتج عنها (90,724) عملية فحص خلال شهر سبتمبر 2021م، منها (86,551) عملية فحص لمركبات النقل، و(3941) زيارة ميدانية لمنشآت النقل في المملكة، ورصدت الهيئة خلالها (12,369) مخالفة منها (145) مخالفة للإجراءات الاحترازية، و(232) عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد المخالفات، ومن ثم بقية الأنشطة كالأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر سبتمبر حيث بلغت (4247) مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ (2889) مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل (1755) مخالفة، وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة 86% خلال الشهر الماضي سبتمبر 2021م.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
02:20 PM

هيئة النقل: 3941 زيارة ميدانية ترصد 12,369 مخالفة خلال سبتمبر

نفذت أكثر من 90 ألف عملية فحص منها 86,551 عملية للمركبات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
207

نفذت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام ومركز السلامة المرورية، حملات رقابية ميدانية نتج عنها (90,724) عملية فحص خلال شهر سبتمبر 2021م، منها (86,551) عملية فحص لمركبات النقل، و(3941) زيارة ميدانية لمنشآت النقل في المملكة، ورصدت الهيئة خلالها (12,369) مخالفة منها (145) مخالفة للإجراءات الاحترازية، و(232) عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، واستعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد المخالفات، ومن ثم بقية الأنشطة كالأجرة والنقل المتخصص وتأجير السيارات.

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر سبتمبر حيث بلغت (4247) مخالفة، تليها المنطقة الشرقية بـ (2889) مخالفة، ومن ثم منطقة الرياض لتسجل (1755) مخالفة، وسجلت نسبة الالتزام والامتثال العام للأنظمة 86% خلال الشهر الماضي سبتمبر 2021م.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة