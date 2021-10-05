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شاهد.. الإطاحة بشاحنة مخالفة محملة بمياه زمزم بمكة وإتلاف 200 عبوة

اتخذت الإجراءات قبل توزيعها.. و"الأمانة" تؤكد إيقاع أشد العقوبات

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، شاحنة نقل محملة بعبوات مياه زمزم، ضمن نطاق البلدية، كانت في طريقها إلى التوزيع بمكة المكرمة.

وأشارت البلدية إلى مصادرة 200 عبوة مياه زمزم من الشاحنة المخالفة، وإتلافها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين؛ مبينةً أن العبوات مُخزّنة بطرق غير سليمة في ظروف غير ملائمة ومخالفة لاشتراطات النقل والتعليمات الصحية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ داعيةً إلى التعاون لمكافحة الظواهر السلبية المختلفة، وشراء مياه زمزم عن طريق نقاط البيع والتوزيع المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة قد تؤثر سلبًا على عملية الإصحاح البيئي؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.

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شاهد.. الإطاحة بشاحنة مخالفة محملة بمياه زمزم بمكة وإتلاف 200 عبوة
سبق

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، شاحنة نقل محملة بعبوات مياه زمزم، ضمن نطاق البلدية، كانت في طريقها إلى التوزيع بمكة المكرمة.

وأشارت البلدية إلى مصادرة 200 عبوة مياه زمزم من الشاحنة المخالفة، وإتلافها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين؛ مبينةً أن العبوات مُخزّنة بطرق غير سليمة في ظروف غير ملائمة ومخالفة لاشتراطات النقل والتعليمات الصحية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ داعيةً إلى التعاون لمكافحة الظواهر السلبية المختلفة، وشراء مياه زمزم عن طريق نقاط البيع والتوزيع المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة قد تؤثر سلبًا على عملية الإصحاح البيئي؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:49 PM

شاهد.. الإطاحة بشاحنة مخالفة محملة بمياه زمزم بمكة وإتلاف 200 عبوة

اتخذت الإجراءات قبل توزيعها.. و"الأمانة" تؤكد إيقاع أشد العقوبات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,847

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، شاحنة نقل محملة بعبوات مياه زمزم، ضمن نطاق البلدية، كانت في طريقها إلى التوزيع بمكة المكرمة.

وأشارت البلدية إلى مصادرة 200 عبوة مياه زمزم من الشاحنة المخالفة، وإتلافها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين؛ مبينةً أن العبوات مُخزّنة بطرق غير سليمة في ظروف غير ملائمة ومخالفة لاشتراطات النقل والتعليمات الصحية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ داعيةً إلى التعاون لمكافحة الظواهر السلبية المختلفة، وشراء مياه زمزم عن طريق نقاط البيع والتوزيع المعتمدة، والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة قد تؤثر سلبًا على عملية الإصحاح البيئي؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.

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