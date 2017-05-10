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5 ميزات استثنائية جديدة على "واتساب".. تعرّف عليها

منصة التراسل الفوري ستقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة

تستعد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورصد تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، تفاصيل تلك الميزات الاستثنائية الجديدة، التي سيكون من أبرزها تقنية "الإغلاق المباح" وفقًا لما ذكره الموقع.

كما تتضمن تلك الميزات تقنيات جديدة تسهّل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلًّا شاملًا لاحتياجات الاتصال عبر "واتساب".

ومن المقرر أن تصبح تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية عن طريق طرح "واتساب" تحديثات رسمية لتطبيقيها عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

1- زيادة الحد:

قررت "واتساب" زيادة الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية؛ حيث يمكن حاليًا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلًا من 4 فقط.

2- تعطيل الانتشار:

ستطرح "واتساب" تقنية جديدة لتعطيل انتشار بعض الأخبار، عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط، التي يظهر أنها تروّج لأخبار مزيفة أو مضللة؛ خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

3- الإغلاق المباح:

طرحت "واتساب" تقنية تُمَكّن المستخدم من إغلاق حسابه؛ بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة إصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.

4- الانتظار:

في حال تلقيك أكثر من مكالمة في وقت واحد، طرحت "واتساب" تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وسيظهر لك خلال إجرائك المكالمة وتلقيك أخرى، خيار قبول المكالمة الجديدة أو تركها على الانتظار لحين إنهاء المكالمة الأخرى.

5- خصوصية جديدة:

طرحت "واتساب" إعدادات خصوصية جديدة للمجموعات؛ بحيث يمكنك الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعة "واتساب"، ويمكنك منع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لك أيضًا.

واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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5 ميزات استثنائية جديدة على "واتساب".. تعرّف عليها
سبق

تستعد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورصد تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، تفاصيل تلك الميزات الاستثنائية الجديدة، التي سيكون من أبرزها تقنية "الإغلاق المباح" وفقًا لما ذكره الموقع.

كما تتضمن تلك الميزات تقنيات جديدة تسهّل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلًّا شاملًا لاحتياجات الاتصال عبر "واتساب".

ومن المقرر أن تصبح تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية عن طريق طرح "واتساب" تحديثات رسمية لتطبيقيها عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

1- زيادة الحد:

قررت "واتساب" زيادة الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية؛ حيث يمكن حاليًا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلًا من 4 فقط.

2- تعطيل الانتشار:

ستطرح "واتساب" تقنية جديدة لتعطيل انتشار بعض الأخبار، عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط، التي يظهر أنها تروّج لأخبار مزيفة أو مضللة؛ خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

3- الإغلاق المباح:

طرحت "واتساب" تقنية تُمَكّن المستخدم من إغلاق حسابه؛ بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة إصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.

4- الانتظار:

في حال تلقيك أكثر من مكالمة في وقت واحد، طرحت "واتساب" تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وسيظهر لك خلال إجرائك المكالمة وتلقيك أخرى، خيار قبول المكالمة الجديدة أو تركها على الانتظار لحين إنهاء المكالمة الأخرى.

5- خصوصية جديدة:

طرحت "واتساب" إعدادات خصوصية جديدة للمجموعات؛ بحيث يمكنك الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعة "واتساب"، ويمكنك منع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لك أيضًا.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:08 PM

5 ميزات استثنائية جديدة على "واتساب".. تعرّف عليها

منصة التراسل الفوري ستقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تستعد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، لطرح 5 ميزات استثنائية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورصد تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، تفاصيل تلك الميزات الاستثنائية الجديدة، التي سيكون من أبرزها تقنية "الإغلاق المباح" وفقًا لما ذكره الموقع.

كما تتضمن تلك الميزات تقنيات جديدة تسهّل إجراء مكالمات الفيديو وأدوات أخرى تقدم حلًّا شاملًا لاحتياجات الاتصال عبر "واتساب".

ومن المقرر أن تصبح تلك التقنيات مفعلة بصورة رسمية عن طريق طرح "واتساب" تحديثات رسمية لتطبيقيها عبر نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وجاءت الميزات الخمس على النحو التالي:

1- زيادة الحد:

قررت "واتساب" زيادة الحد المسموح به لإجراء المكالمات الجماعية؛ حيث يمكن حاليًا إضافة 8 مشاركين في مكالمة جماعية أو فيديو بدلًا من 4 فقط.

2- تعطيل الانتشار:

ستطرح "واتساب" تقنية جديدة لتعطيل انتشار بعض الأخبار، عن طريق الحد من إعادة توجيه بعض الروابط، التي يظهر أنها تروّج لأخبار مزيفة أو مضللة؛ خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

3- الإغلاق المباح:

طرحت "واتساب" تقنية تُمَكّن المستخدم من إغلاق حسابه؛ بحيث لا يمكن فتحه إلا من خلاله، سواء عن طريق كلمة سر أو بصمة إصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لحماية دردشاتهم من عيون الغرباء والمتطفلين.

4- الانتظار:

في حال تلقيك أكثر من مكالمة في وقت واحد، طرحت "واتساب" تقنية جديدة لانتظار المكالمات، وسيظهر لك خلال إجرائك المكالمة وتلقيك أخرى، خيار قبول المكالمة الجديدة أو تركها على الانتظار لحين إنهاء المكالمة الأخرى.

5- خصوصية جديدة:

طرحت "واتساب" إعدادات خصوصية جديدة للمجموعات؛ بحيث يمكنك الآن التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعة "واتساب"، ويمكنك منع أعضاء المجموعة من إرسال رسائل خاصة لك أيضًا.

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