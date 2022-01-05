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بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": برنامج الإسكان فتح نافذة لكل فئات المجتمع لتملُّك مساكن

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن برنامج الإسكان فتح نافذة لجميع فئات المجتمع الذين يرغبون بتملك مساكن خاصة، وذكر البرامج المتاحة لكل فئة، كما ذكر الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وأن المشروع هو بحث عن الحلول والخيارات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الشيف "سامي الموسى"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والطبخ، كما قال إن الشغف والحب هما الفلسفة التي يعتمدها في طعامه، وإن مقولة "أسرع طريق لقلب الرجل هو معدته" مقولة صحيحة.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج مقطع فيديو لعامل المعرفة والأمير "عبدالعزيز بن طلال" عن معرض #طلال_تاريخ_تقرؤه_الأجيال.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "العلاج المعرفي السلوكي"، وذكر نبذة مختصرة عن الكتاب، وأوضح أن العلاج المعرفي السلوكي ليس أدوية، بل هو جلوس مع الذات. كما تحدث عن الكتاب الأستاذان "معاذ العامر" و"فواز المشرافي".

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لأكبر مستودع للكتب المستعملة في السعودية.

وفي سياق سيرة وتر روى ابن الشاعر "يسلم بن علي" قصة أغنية "مشتاق للمغرب"، وهي قصة شاعر يمني، تغنى في المغرب عبر حنجرة سعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": برنامج الإسكان فتح نافذة لكل فئات المجتمع لتملُّك مساكن
سبق

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن برنامج الإسكان فتح نافذة لجميع فئات المجتمع الذين يرغبون بتملك مساكن خاصة، وذكر البرامج المتاحة لكل فئة، كما ذكر الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وأن المشروع هو بحث عن الحلول والخيارات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الشيف "سامي الموسى"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والطبخ، كما قال إن الشغف والحب هما الفلسفة التي يعتمدها في طعامه، وإن مقولة "أسرع طريق لقلب الرجل هو معدته" مقولة صحيحة.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج مقطع فيديو لعامل المعرفة والأمير "عبدالعزيز بن طلال" عن معرض #طلال_تاريخ_تقرؤه_الأجيال.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "العلاج المعرفي السلوكي"، وذكر نبذة مختصرة عن الكتاب، وأوضح أن العلاج المعرفي السلوكي ليس أدوية، بل هو جلوس مع الذات. كما تحدث عن الكتاب الأستاذان "معاذ العامر" و"فواز المشرافي".

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لأكبر مستودع للكتب المستعملة في السعودية.

وفي سياق سيرة وتر روى ابن الشاعر "يسلم بن علي" قصة أغنية "مشتاق للمغرب"، وهي قصة شاعر يمني، تغنى في المغرب عبر حنجرة سعودية.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
11:40 PM

بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": برنامج الإسكان فتح نافذة لكل فئات المجتمع لتملُّك مساكن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن برنامج الإسكان فتح نافذة لجميع فئات المجتمع الذين يرغبون بتملك مساكن خاصة، وذكر البرامج المتاحة لكل فئة، كما ذكر الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الإسكان، وأن المشروع هو بحث عن الحلول والخيارات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مع العرفج مقطعًا مع الشيف "سامي الموسى"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والطبخ، كما قال إن الشغف والحب هما الفلسفة التي يعتمدها في طعامه، وإن مقولة "أسرع طريق لقلب الرجل هو معدته" مقولة صحيحة.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج مقطع فيديو لعامل المعرفة والأمير "عبدالعزيز بن طلال" عن معرض #طلال_تاريخ_تقرؤه_الأجيال.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "العلاج المعرفي السلوكي"، وذكر نبذة مختصرة عن الكتاب، وأوضح أن العلاج المعرفي السلوكي ليس أدوية، بل هو جلوس مع الذات. كما تحدث عن الكتاب الأستاذان "معاذ العامر" و"فواز المشرافي".

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لأكبر مستودع للكتب المستعملة في السعودية.

وفي سياق سيرة وتر روى ابن الشاعر "يسلم بن علي" قصة أغنية "مشتاق للمغرب"، وهي قصة شاعر يمني، تغنى في المغرب عبر حنجرة سعودية.

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