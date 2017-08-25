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أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي الجديد

خلال استقباله مدير تعليم المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العُمري.

واطلع، خلال اللقاء على الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد واستعدادات الإدارة في هذا الإطار، مستمعاً لشرح عن خطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

كما اطلع على تقرير عن نسب الحاصلين على اللقاحات من الكادر التعليمي من الهيئة الإشرافية والإدارية والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأكد أمير تبوك، أهمية التحضيرات المبكرة وتوفير التجهيزات المدرسية والتهيئة المناسبة لتحقيق العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسية.

ونوه بما يجده قطاع التعليم في المملكة من الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يعزز من نجاح رحلة التعليم وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه، أعرب مدير عام تعليم تبوك، عن شكره لأمير تبوك، على حرصه واهتمامه الكريم بأبنائه الطلبة والعناية بتجويد العمل التعليمي.

وأشار إلى أن الإدارة أكملت استعداداتها وفق منظومة عمل متكاملة لاستقبال عام دراسي جديد حافل بالعمل والتميز، بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي الجديد
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العُمري.

واطلع، خلال اللقاء على الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد واستعدادات الإدارة في هذا الإطار، مستمعاً لشرح عن خطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

كما اطلع على تقرير عن نسب الحاصلين على اللقاحات من الكادر التعليمي من الهيئة الإشرافية والإدارية والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأكد أمير تبوك، أهمية التحضيرات المبكرة وتوفير التجهيزات المدرسية والتهيئة المناسبة لتحقيق العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسية.

ونوه بما يجده قطاع التعليم في المملكة من الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يعزز من نجاح رحلة التعليم وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه، أعرب مدير عام تعليم تبوك، عن شكره لأمير تبوك، على حرصه واهتمامه الكريم بأبنائه الطلبة والعناية بتجويد العمل التعليمي.

وأشار إلى أن الإدارة أكملت استعداداتها وفق منظومة عمل متكاملة لاستقبال عام دراسي جديد حافل بالعمل والتميز، بإذن الله.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
07:51 PM

أمير تبوك يطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي الجديد

خلال استقباله مدير تعليم المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة، إبراهيم بن حسين العُمري.

واطلع، خلال اللقاء على الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية العام الدراسي الجديد واستعدادات الإدارة في هذا الإطار، مستمعاً لشرح عن خطة الإدارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتوعية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

كما اطلع على تقرير عن نسب الحاصلين على اللقاحات من الكادر التعليمي من الهيئة الإشرافية والإدارية والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.

وأكد أمير تبوك، أهمية التحضيرات المبكرة وتوفير التجهيزات المدرسية والتهيئة المناسبة لتحقيق العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسية.

ونوه بما يجده قطاع التعليم في المملكة من الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يعزز من نجاح رحلة التعليم وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه، أعرب مدير عام تعليم تبوك، عن شكره لأمير تبوك، على حرصه واهتمامه الكريم بأبنائه الطلبة والعناية بتجويد العمل التعليمي.

وأشار إلى أن الإدارة أكملت استعداداتها وفق منظومة عمل متكاملة لاستقبال عام دراسي جديد حافل بالعمل والتميز، بإذن الله.

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