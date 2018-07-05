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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي

تعد الخامسة وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي

صرح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الخامسة لهذا العام (2018م) لاستيراد كمية (1.500.000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2018م) موزعة على عدد (25) باخرة بواقع (18) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(7) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح أن هذه المناقصة تعد الخامسة لهذا العام، وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه. وكانت المؤسسة قد أتمّت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 4.5 مليون طن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي
سبق

صرح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الخامسة لهذا العام (2018م) لاستيراد كمية (1.500.000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2018م) موزعة على عدد (25) باخرة بواقع (18) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(7) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح أن هذه المناقصة تعد الخامسة لهذا العام، وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه. وكانت المؤسسة قد أتمّت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 4.5 مليون طن.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
10:57 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 1.5 مليون طن شعير علفي

تعد الخامسة وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة أعلنت اليوم عن مناقصتها الخامسة لهذا العام (2018م) لاستيراد كمية (1.500.000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2018م) موزعة على عدد (25) باخرة بواقع (18) باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و(7) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح أن هذه المناقصة تعد الخامسة لهذا العام، وتأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه. وكانت المؤسسة قد أتمّت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 4.5 مليون طن.

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