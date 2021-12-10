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"المنشطات" حاضرة في مباراة "الطائي والنصر"

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم وجود فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة "الطائي" وضيفه "النصر" المقامة على ملعب على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يوجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة "الطائي" و"النصر"، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة"، بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.

ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كل اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المنشطات" حاضرة في مباراة "الطائي والنصر"
سبق

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم وجود فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة "الطائي" وضيفه "النصر" المقامة على ملعب على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يوجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة "الطائي" و"النصر"، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة"، بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.

ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كل اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
02:44 PM

"المنشطات" حاضرة في مباراة "الطائي والنصر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم وجود فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة "الطائي" وضيفه "النصر" المقامة على ملعب على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يوجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة "الطائي" و"النصر"، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".

يشار أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة"، بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.

ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار، مما يعني أن كل اللاعبين معرضين للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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