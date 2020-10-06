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"القاسم" يتنحى عن كرسي رئاسة التعاون.. بعد 8 سنوات

السباق يشتعل بين "السراح" و"الحنايا"

قدم رئيس نادي التعاون محمد القاسم، اليوم الثلاثاء، خطاب استقالته وتنحيه عن كرسي الرئاسة بعد أن خدم النادي القصيمي لمدة 8 سنوات .

وأشار القاسم في رسالة عبر حسابه في "تويتر": "تقدمت اليوم باستقالتي .. والحمد لله على ما تحقق طوال هذه الفترة.. متمنياً لنادينا التوفيق" .

وما زال السباق في أوجه على كرسي الرئاسة، إذ كشفت تقارير عن عدة أسماء لتولي دفة النادي خلال المرحلة المقبلة أبرزها، الرئيس السابق محمد السراح، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"القاسم" يتنحى عن كرسي رئاسة التعاون.. بعد 8 سنوات
سبق

قدم رئيس نادي التعاون محمد القاسم، اليوم الثلاثاء، خطاب استقالته وتنحيه عن كرسي الرئاسة بعد أن خدم النادي القصيمي لمدة 8 سنوات .

وأشار القاسم في رسالة عبر حسابه في "تويتر": "تقدمت اليوم باستقالتي .. والحمد لله على ما تحقق طوال هذه الفترة.. متمنياً لنادينا التوفيق" .

وما زال السباق في أوجه على كرسي الرئاسة، إذ كشفت تقارير عن عدة أسماء لتولي دفة النادي خلال المرحلة المقبلة أبرزها، الرئيس السابق محمد السراح، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:11 PM

"القاسم" يتنحى عن كرسي رئاسة التعاون.. بعد 8 سنوات

السباق يشتعل بين "السراح" و"الحنايا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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قدم رئيس نادي التعاون محمد القاسم، اليوم الثلاثاء، خطاب استقالته وتنحيه عن كرسي الرئاسة بعد أن خدم النادي القصيمي لمدة 8 سنوات .

وأشار القاسم في رسالة عبر حسابه في "تويتر": "تقدمت اليوم باستقالتي .. والحمد لله على ما تحقق طوال هذه الفترة.. متمنياً لنادينا التوفيق" .

وما زال السباق في أوجه على كرسي الرئاسة، إذ كشفت تقارير عن عدة أسماء لتولي دفة النادي خلال المرحلة المقبلة أبرزها، الرئيس السابق محمد السراح، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا.

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