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نادي الصم بالشرقية يطلق برنامجه التدريبي في لغة الإشارة

يستهدف منسوبي سجون الشرقية.. ومنح بطاقة مدرب بعد الإتقان

يطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية، مطلع الأسبوع المقبل، أول برامجه التدريبية في التعليم على لغة الإشارة؛ حيث يستهدف في المرحلة الأولى منسوبي إدارة السجون بالمنطقة الشرقية.

يأتي هذا البرنامج بعد اعتماد إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة تكون تابعة لقسم المسؤولية الاجتماعية بالنادي؛ وذلك للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي التعليمي بلغة الإشارة، والذي يستهدف كافة الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن مجلس إدارة النادي بدأ في التحضيرات والاستعداد لتنفيذ الدورات التدريبية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة في إدارة التربية الخاصة ضمن مبادرة إشارتي؛ حيث قدمت الإدارة العامة للتعليم -من باب التكامل وتحقيقًا للتعاون- كافة التسهيلات لتوفير المدربين؛ تفعيلًا لما وجّه به نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في خطاب عمّم على القطاعات الحكومية تضمن ضرورة تخصيص موظفين في تلك الجهات يجيدون لغة الإشارة والعمل على تدريبهم، بالتعاون مع نادي الصم لتقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة لكافة الجهات الحكومية؛ ليكونوا مختصّين باستقبال الصم من المواطنين والمقيمين؛ كونهم فئة غالية يتطلّب من جميع الجهات توفير كافة وسائل التواصل معهم بالشكل المطلوب والمناسب.

وأكّد "الباحص" على أن النادي سيمنح الشخص المتكلّم بعد إجادته لغة الإشارة وإتقانه لها وعرضه على لجنة تقييم خاصة بالنادي؛ بطاقة مدرب أو خبير لغة إشارة من نادي الصم، وتكون مهمته بعد الحصول عليها الترجمة للصم.

ورفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، باسم أعضاء مجلس إدارة النادي وكافة الصم من الرجال والنساء في المنطقة الشرقية؛ الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ على الدور الكبير الذي يقدمونه لخدمة النادي ومنسوبيه وتحقيق أهدافه، التي تتمحور حول تقديم مجمل البرامج والأنشطة التي تلبّي حاجة الصم بالمنطقة.

نادي الصم بالشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نادي الصم بالشرقية يطلق برنامجه التدريبي في لغة الإشارة
سبق

يطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية، مطلع الأسبوع المقبل، أول برامجه التدريبية في التعليم على لغة الإشارة؛ حيث يستهدف في المرحلة الأولى منسوبي إدارة السجون بالمنطقة الشرقية.

يأتي هذا البرنامج بعد اعتماد إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة تكون تابعة لقسم المسؤولية الاجتماعية بالنادي؛ وذلك للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي التعليمي بلغة الإشارة، والذي يستهدف كافة الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن مجلس إدارة النادي بدأ في التحضيرات والاستعداد لتنفيذ الدورات التدريبية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة في إدارة التربية الخاصة ضمن مبادرة إشارتي؛ حيث قدمت الإدارة العامة للتعليم -من باب التكامل وتحقيقًا للتعاون- كافة التسهيلات لتوفير المدربين؛ تفعيلًا لما وجّه به نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في خطاب عمّم على القطاعات الحكومية تضمن ضرورة تخصيص موظفين في تلك الجهات يجيدون لغة الإشارة والعمل على تدريبهم، بالتعاون مع نادي الصم لتقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة لكافة الجهات الحكومية؛ ليكونوا مختصّين باستقبال الصم من المواطنين والمقيمين؛ كونهم فئة غالية يتطلّب من جميع الجهات توفير كافة وسائل التواصل معهم بالشكل المطلوب والمناسب.

وأكّد "الباحص" على أن النادي سيمنح الشخص المتكلّم بعد إجادته لغة الإشارة وإتقانه لها وعرضه على لجنة تقييم خاصة بالنادي؛ بطاقة مدرب أو خبير لغة إشارة من نادي الصم، وتكون مهمته بعد الحصول عليها الترجمة للصم.

ورفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، باسم أعضاء مجلس إدارة النادي وكافة الصم من الرجال والنساء في المنطقة الشرقية؛ الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ على الدور الكبير الذي يقدمونه لخدمة النادي ومنسوبيه وتحقيق أهدافه، التي تتمحور حول تقديم مجمل البرامج والأنشطة التي تلبّي حاجة الصم بالمنطقة.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
02:43 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
03:24 PM

نادي الصم بالشرقية يطلق برنامجه التدريبي في لغة الإشارة

يستهدف منسوبي سجون الشرقية.. ومنح بطاقة مدرب بعد الإتقان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية، مطلع الأسبوع المقبل، أول برامجه التدريبية في التعليم على لغة الإشارة؛ حيث يستهدف في المرحلة الأولى منسوبي إدارة السجون بالمنطقة الشرقية.

يأتي هذا البرنامج بعد اعتماد إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة تكون تابعة لقسم المسؤولية الاجتماعية بالنادي؛ وذلك للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي التعليمي بلغة الإشارة، والذي يستهدف كافة الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن مجلس إدارة النادي بدأ في التحضيرات والاستعداد لتنفيذ الدورات التدريبية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ممثلة في إدارة التربية الخاصة ضمن مبادرة إشارتي؛ حيث قدمت الإدارة العامة للتعليم -من باب التكامل وتحقيقًا للتعاون- كافة التسهيلات لتوفير المدربين؛ تفعيلًا لما وجّه به نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في خطاب عمّم على القطاعات الحكومية تضمن ضرورة تخصيص موظفين في تلك الجهات يجيدون لغة الإشارة والعمل على تدريبهم، بالتعاون مع نادي الصم لتقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة لكافة الجهات الحكومية؛ ليكونوا مختصّين باستقبال الصم من المواطنين والمقيمين؛ كونهم فئة غالية يتطلّب من جميع الجهات توفير كافة وسائل التواصل معهم بالشكل المطلوب والمناسب.

وأكّد "الباحص" على أن النادي سيمنح الشخص المتكلّم بعد إجادته لغة الإشارة وإتقانه لها وعرضه على لجنة تقييم خاصة بالنادي؛ بطاقة مدرب أو خبير لغة إشارة من نادي الصم، وتكون مهمته بعد الحصول عليها الترجمة للصم.

ورفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية، باسم أعضاء مجلس إدارة النادي وكافة الصم من الرجال والنساء في المنطقة الشرقية؛ الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ على الدور الكبير الذي يقدمونه لخدمة النادي ومنسوبيه وتحقيق أهدافه، التي تتمحور حول تقديم مجمل البرامج والأنشطة التي تلبّي حاجة الصم بالمنطقة.

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