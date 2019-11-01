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انطلاق فعاليات "أسبوع طالب المستقبل" في 33 إدارة تعليمية

تهدف للتوعية بعملية التحول الرقمي وتستهدف مدارس المملكة

انطلقت فعاليات "أسبوع طالب المستقبل" ابتداء من يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر، وامتدت لأسبوع كامل في 33 إدارة تعليم المطبقة لنظام التعلم الإلكتروني بوابة المستقبل.

وفي التفاصيل، تهدف الفعالية للتوعية بعملية التحول الرقمي عن طريق بوابة المستقبل، وذلك من خلال مشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في المدرسة، والذي من مهامه الإشراف على الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحول الرقمي والذي يشرف عليه مسؤول التحول الرقمي في المدرسة.

وشملت الفعاليات التي أقيمت في أسبوع طالب المستقبل، إلقاء كلمة في الطابور الصباحي توضح أهمية التحول الرقمي، وتنفيذ مشهد تمثيلي مبسط في الطابور الصباحي يجسد أهمية التحول الرقمي بإشراف أحد معلمي أو معلمات اللغة العربية.

وكان من برامج الأسبوع عرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي عن طريق الشاشة التلفزيونية بالمدرسة، وإطلاق بطولة رياضية باسم بطولة بوابة المستقبل خلال الفسحة بإشراف معلم التربية البدنية على أن تكون للجنسين.

ولم تتوقف الفعاليات في إطار المدرسة بل امتدت لمنصات التواصل الاجتماعي من خلال حث جميع الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على المشاركة في هاشتاق #أسبوع_طالب_المستقبل، والإعلان عن أفضل خمس طلبة مفعلين للبوابة على مستوى المدرسة في لوحة الشرف الإلكترونية عبر حسابات التواصل للمدرسة.

ويسعى البرنامج لتحفيز الطلاب من خلال مسابقة لاختيار أفضل لوحة رسم رقمية (تنفذ بإحدى برامج التصميم أو التطبيقات) عن التحول الرقمي وتصويرها ونشرها في حسابات التواصل للمدرسة وفي هاشتاق #أسبوع_طالب_المستقبل، وحرصاً على توثيق ما أنجزته كل مدرسة في فعالية أسبوع طالب المستقبل فإنه ستكلف كل مدرسة بإعداد تقرير مدعوم بالصور والفيديو بعد انتهاء الفعالية.

وتسعى هذه الخطوة لتكييف البيئة التعليمية على عملية التحول الرقمي كجزء أساسي من تطوير منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

طالب المستقبل بوابة المستقبل التحول الرقمي وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق فعاليات "أسبوع طالب المستقبل" في 33 إدارة تعليمية
سبق

انطلقت فعاليات "أسبوع طالب المستقبل" ابتداء من يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر، وامتدت لأسبوع كامل في 33 إدارة تعليم المطبقة لنظام التعلم الإلكتروني بوابة المستقبل.

وفي التفاصيل، تهدف الفعالية للتوعية بعملية التحول الرقمي عن طريق بوابة المستقبل، وذلك من خلال مشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في المدرسة، والذي من مهامه الإشراف على الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحول الرقمي والذي يشرف عليه مسؤول التحول الرقمي في المدرسة.

وشملت الفعاليات التي أقيمت في أسبوع طالب المستقبل، إلقاء كلمة في الطابور الصباحي توضح أهمية التحول الرقمي، وتنفيذ مشهد تمثيلي مبسط في الطابور الصباحي يجسد أهمية التحول الرقمي بإشراف أحد معلمي أو معلمات اللغة العربية.

وكان من برامج الأسبوع عرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي عن طريق الشاشة التلفزيونية بالمدرسة، وإطلاق بطولة رياضية باسم بطولة بوابة المستقبل خلال الفسحة بإشراف معلم التربية البدنية على أن تكون للجنسين.

ولم تتوقف الفعاليات في إطار المدرسة بل امتدت لمنصات التواصل الاجتماعي من خلال حث جميع الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على المشاركة في هاشتاق #أسبوع_طالب_المستقبل، والإعلان عن أفضل خمس طلبة مفعلين للبوابة على مستوى المدرسة في لوحة الشرف الإلكترونية عبر حسابات التواصل للمدرسة.

ويسعى البرنامج لتحفيز الطلاب من خلال مسابقة لاختيار أفضل لوحة رسم رقمية (تنفذ بإحدى برامج التصميم أو التطبيقات) عن التحول الرقمي وتصويرها ونشرها في حسابات التواصل للمدرسة وفي هاشتاق #أسبوع_طالب_المستقبل، وحرصاً على توثيق ما أنجزته كل مدرسة في فعالية أسبوع طالب المستقبل فإنه ستكلف كل مدرسة بإعداد تقرير مدعوم بالصور والفيديو بعد انتهاء الفعالية.

وتسعى هذه الخطوة لتكييف البيئة التعليمية على عملية التحول الرقمي كجزء أساسي من تطوير منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
11:53 PM

انطلاق فعاليات "أسبوع طالب المستقبل" في 33 إدارة تعليمية

تهدف للتوعية بعملية التحول الرقمي وتستهدف مدارس المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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انطلقت فعاليات "أسبوع طالب المستقبل" ابتداء من يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر، وامتدت لأسبوع كامل في 33 إدارة تعليم المطبقة لنظام التعلم الإلكتروني بوابة المستقبل.

وفي التفاصيل، تهدف الفعالية للتوعية بعملية التحول الرقمي عن طريق بوابة المستقبل، وذلك من خلال مشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في المدرسة، والذي من مهامه الإشراف على الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحول الرقمي والذي يشرف عليه مسؤول التحول الرقمي في المدرسة.

وشملت الفعاليات التي أقيمت في أسبوع طالب المستقبل، إلقاء كلمة في الطابور الصباحي توضح أهمية التحول الرقمي، وتنفيذ مشهد تمثيلي مبسط في الطابور الصباحي يجسد أهمية التحول الرقمي بإشراف أحد معلمي أو معلمات اللغة العربية.

وكان من برامج الأسبوع عرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي عن طريق الشاشة التلفزيونية بالمدرسة، وإطلاق بطولة رياضية باسم بطولة بوابة المستقبل خلال الفسحة بإشراف معلم التربية البدنية على أن تكون للجنسين.

ولم تتوقف الفعاليات في إطار المدرسة بل امتدت لمنصات التواصل الاجتماعي من خلال حث جميع الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على المشاركة في هاشتاق #أسبوع_طالب_المستقبل، والإعلان عن أفضل خمس طلبة مفعلين للبوابة على مستوى المدرسة في لوحة الشرف الإلكترونية عبر حسابات التواصل للمدرسة.

ويسعى البرنامج لتحفيز الطلاب من خلال مسابقة لاختيار أفضل لوحة رسم رقمية (تنفذ بإحدى برامج التصميم أو التطبيقات) عن التحول الرقمي وتصويرها ونشرها في حسابات التواصل للمدرسة وفي هاشتاق #أسبوع_طالب_المستقبل، وحرصاً على توثيق ما أنجزته كل مدرسة في فعالية أسبوع طالب المستقبل فإنه ستكلف كل مدرسة بإعداد تقرير مدعوم بالصور والفيديو بعد انتهاء الفعالية.

وتسعى هذه الخطوة لتكييف البيئة التعليمية على عملية التحول الرقمي كجزء أساسي من تطوير منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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