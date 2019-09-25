جامعة جازان ترد على تغريدات تعطل حاسبات الكلية: "المعامل لم تتلق أي طلب لصيانتها"

اتهامات بالقصور وشكاوى تكررت في "تويتر" من وضع الأجهزة المتعطلة؟

وجّهت مغردات اتهامات بالقصور في كلية الحاسب الآلي بجامعة جازان، مبينين في تلك التغريدات أن أجهزة الحاسب الآلي في الكلية معطلة، وهو الأمر الذي وصف بأن "باب النجار مخلوع" فكيف تتعطل الأجهزة وتعمل في مصنع خبراء المستقبل؟

وقالت التغريدات إن: كلية الحاسب بجامعة جازان لا يوجد بها حاسب يعمل.

وتكررت الشكاوى في "تويتر" من وضع أجهزة الحاسب الآلي المتعطلة مطالبين الجامعة بالنظر في وضع ذلك الأمر بشكل عاجل.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق: تهديكم الجامعة أطيب تحياتها وتود التأكيد أن المعامل بكلية الحاسب وتقنية المعلومات تعمل بكفاءة تتجاوز الـ ٩٠ ٪، كما أن المعامل بشطر الطلاب جديدة، وتعمل الجامعة على تأمين تراخيص لبعض البرمجيات.





وأضاف: إلى جانب أن عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات وهي الجهة المختصة بصيانة المعامل لم تتلق أي طلب لصيانتها.