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البرازيل: تسجيل 33274 إصابة جديدة و956 وفاة إضافية بكورونا

ليرفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440

أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، مساء السبت، عن تسجيل 33 ألفًا و274 إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440.

وأضافت الوزارة في تقرير أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 28 ألفًا و834، بعد إحصاء 956 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعلى الرغم من التفشي المستمر للوباء في جميع أنحاء البلاد؛ تتجه العديد من المدن نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: تسجيل 33274 إصابة جديدة و956 وفاة إضافية بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، مساء السبت، عن تسجيل 33 ألفًا و274 إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440.

وأضافت الوزارة في تقرير أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 28 ألفًا و834، بعد إحصاء 956 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعلى الرغم من التفشي المستمر للوباء في جميع أنحاء البلاد؛ تتجه العديد من المدن نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:34 AM

البرازيل: تسجيل 33274 إصابة جديدة و956 وفاة إضافية بكورونا

ليرفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل، مساء السبت، عن تسجيل 33 ألفًا و274 إصابة إضافية بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و440.

وأضافت الوزارة في تقرير أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 28 ألفًا و834، بعد إحصاء 956 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعلى الرغم من التفشي المستمر للوباء في جميع أنحاء البلاد؛ تتجه العديد من المدن نحو استئناف الأنشطة الاقتصادية.

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