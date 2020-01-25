الشباب يفرض التعادل على الهلال.. ويتوِّج النصر "بطل الشتاء"

في الجولة الخامسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تصوير: ماجد البقمي

فرض الفريق الأول بنادي الشباب التعادل السلبي على ضيفه الهلال في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي للنقطة الـ32، فيما رفع الشباب رصيده للنقطة الـ22.

بدأ الشوط الأول، ولاحت أولى الفرص عند الدقيقة الـ25 عبر الإيطالي جوفينكو عندما صوّب كرة حرة ثابتة، تصدى لها فاروق بن مصطفى ببراعة، وحولها ركلة ركنية. ورد عبدالله المعيوف مثبتًا حضوره اللافت بتصديه لانفراد السنغالي ماكيد في الدقيقة نفسها.

وعند الدقيقة الـ29 سدد اسبيريلا كرة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة. وقد أظهر الشباب تفوقًا فيما تبقى من زمن الشوط الأول مع اعتماد الهلال على مصيدة التسلل؛ وهو ما حجب سيل الهجمات الشبابية؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني، وأجبر الهلال خصمه الشباب على التراجع لمناطقه الخلفية حتى غيّر رازافان منهجه بإخراج أمير كردي، وأشرك كارلوس إدواردو؛ ليظهر نواياه الهجومية بهذا التبديل. وقد لاحت أخطر الفرص الزرقاء في الشوط الثاني بعد هذا التبديل مباشرة عبر المدافع محمد جحفلي الذي أطاح بكرة هدف محقق عند الدقيقة الـ62. وعند الدقيقة الـ71 حضرت الفرصة الأخطر طوال الشوطين، وذلك عندما قدم إدواردو كرة عرضية، سددها الشهراني بين أقدام فاروق بن مصطفى، أنقذها المدافع المتألق محمد سالم من على خط المرمى؛ ليُبقي شباك فريقه نظيفة.

وعند الدقيقة الـ82 أوقف علي البليهي هجمة مرتدة لنادي الشباب بيده؛ وهو ما تسبب في طرده من الملعب بسبب البطاقة الصفراء الثانية. ثم انتهت المواجهة بالتعادل السلبي؛ وتراجع الهلال للمركز الثاني.