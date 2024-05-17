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الرئيس الأفغاني يقتسم السلطة مع منافسه لإنهاء الجمود السياسي في البلاد

"عبدالله" سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام

أعلن صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم (الأحد)، أن الرئيس ومنافسه عبدالله عبدالله وقعا اتفاقًا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر مما عرقل التقدم صوب السلام.

وأوضح "صديقي" على "تويتر" أن "عبدالله" سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان عبدالله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عامًا.

المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأفغاني يقتسم السلطة مع منافسه لإنهاء الجمود السياسي في البلاد
سبق

أعلن صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم (الأحد)، أن الرئيس ومنافسه عبدالله عبدالله وقعا اتفاقًا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر مما عرقل التقدم صوب السلام.

وأوضح "صديقي" على "تويتر" أن "عبدالله" سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان عبدالله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عامًا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:30 PM

الرئيس الأفغاني يقتسم السلطة مع منافسه لإنهاء الجمود السياسي في البلاد

"عبدالله" سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم (الأحد)، أن الرئيس ومنافسه عبدالله عبدالله وقعا اتفاقًا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر مما عرقل التقدم صوب السلام.

وأوضح "صديقي" على "تويتر" أن "عبدالله" سيقود المجلس الخاص بمحادثات السلام وسيجري إشراك أعضاء فريقه في الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

وكان عبدالله طعن في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عامًا.

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