"أبو الغيط": خطة "ترامب" مثيرة للشكوك.. والعرب لن يتخلوا عن الفلسطينيين

أكد أن اليمين الإسرائيلي يسعى لتحقيق مخططاته وإجهاض قيام دولة فلسطينية

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن توقيت الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية، والطريقة التي عُرضت بها؛ يثيران علامات تشكك عديدة، ويقتضيان رد فعل محكمًا من العرب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس محمود عباس للأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بمقر إقامته بالقاهرة.

وأكد "أبو الغيط" -خلال اللقاء- أهمية خروج اجتماع الغد بنتائج تخدم الموقف الفلسطيني وتدعمه، بحسب "اليوم السابع".

وقال: اليمين الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو يسعى لتوظيف الخطة لتحقيق مخططاته القديمة بضم غور الأردن والمستوطنات؛ بما يضرب أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل.

وأضاف: العرب يمثلون ظهيرًا مساندًا للفلسطينيين، ولن يحدث أن يتخلى العرب عن الفلسطينيين، وإن النضال من أجل قضية فلسطين العادلة ليس نضالًا فلسطينيًّا فحسب؛ وإنما هو نضال عربي جماعي.

وأردف "أبو الغيط": الرأي العام العربي والفلسطيني يثق بقيادته وحسن تقديره للموقف الفلسطيني ومقتضيات اللحظة الراهنة، والشعب الفلسطيني الصامد هو السند الحقيقي للقضية، والضمانة الأهم لعدم التفريط في أي من ثوابتها.

وكان "ترامب" قد ألقى كلمة، الثلاثاء الماضي، في البيت الأبيض؛ للإعلان عن خطته المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"؛ وذلك بحضور نتنياهو.

وقد عقد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ووزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي، اجتماعًا قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر السبت في مقر الجامعة العربية.

وتم التباحث في مجمل ما سيتم الاتفاق عليه من قِبَل وزراء الخارجية العرب حول ما يسمى الخطة الأمريكية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.