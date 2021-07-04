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ديلي آلي وكيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو وكايل والكر يلعبون في فريق واحد

في مبادرة "لاعبون بلا حدود" للعام الثاني على التوالي

أوضح نجم توتنهام والكرة الإنجليزية ديلي آلي أنه يشارك في فريق واحد مع نجوم مانشستر سيتي "البلجيكي كيفين دي بروين" و"الإنجليزي كايل والكر" والأرجنتيني المنتقل حديثًا من صفوف بطل الدوري الإنجليزي "سيرجيو أغويرو" في اللعبة الشهيرة Fortnite. وذلك في مقابلة أجراها بعد مشاركته في مبادرة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ديلي آلي شارك في بطولة Fortnite والتي اختتمت منافساتها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار أمريكي، إذ تُعد ثالث بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة بلا حدود والتي يصل مجموع جوائزها الخيرية إلى 10 ملايين دولار أمريكي يعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال منحها لمؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي ستقوم بدورها بتقديمها للجهات الخيرية العالمية التي ستوفر اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وصرح نجم توتنهام ديلي آلي قائلاً: "أقضي وقت فراغي في بعض الأحيان بممارسة الألعاب الإلكترونية، وألعبها مع العديد من الأشخاص وبالأخص لعبة Fortnite. فهي لعبة تجمع الكثير من اللاعبين الذين لن تتوقع أن تشاركهم فيها أو تعتقد أنهم يلعبوها من الأساس. أجد نفسي في بعض الأحيان ألعب إلى جانب كايل والكر من مانشستر سيتي، والذي بدوره يلعبها مع زملائه في الفريق كيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو، حينها ينتهي بنا الأمر باللعب سوياً".

وحين سؤاله عن صاحب المستوى الأفضل في المجموعة، قال ديلي آلي: "بكل تأكيد كنت الأفضل حينما كنت في أوج مسيرتي الإلكترونية في لعبة Fortnite".

كما علّق اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا على مشاركته في الموسم الماضي 20/21 من الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً: "أعتقد بأني تعلمت الكثير، القليل من ناحية كرة القدم ولكن الكثير على الصعيد الشخصي. وأعتقد بأن ذلك مهم جداً بالنسبة للاعب كرة القدم، حيث ترغب في أن تصل لأفضل نسخة من نفسك. المرور بموسم صعب جعلني أدرك مدى قوتي الذهنية وأنا متحمس للموسم الجديد".

وكان نادي توتنهام الإنجليزي قد أعلن مؤخراً عن تعيين البرتغالي "نونو أسبيريتو سانتو" مدرباً للفريق، وعبّر ديلي آلي عن حماسه لبدء الاستعدادات للموسم المقبل تحت إشراف سانتو، حيث قال: "لم أتحدث معه بعد، ولكن نعلم جميعًا ما قدمه من عمل رائع مع فريقه السابق، لذا فأنا متحمس للقائه والتحدث معه وأتطلع لتعلم بعض الأمور الجديدة تحت قيادته".

ووجّه ديلي آلي رسالة دعم لزملائه في المنتخب الإنجليزي الذين بلغوا الدور نصف نهائي من منافسات بطولة اليورو 2020 قائلاً: "تمنياتي لكم بالتوفيق، إنجلترا كلها خلفكم، دعونا نفخر بكم".

وكان المغني الأمريكي الشهير الحاصل على جائزة Grammy "تشانس ذا رابر" قد شارك إلى جانب ديلي آلي في بطولة لعبة Fortnite لينضموا بذلك إلى مجموعة من أشهر نجوم الكرة والرياضة العالميين الذين كانوا قد شاركوا في بطولة FIFA21 ضمن منافسات مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تستمر حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، مثل الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي رونالدينهو والإنجليزي جيسي لينجارد ومواطنه بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل آنثوني جوشوا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ديلي آلي وكيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو وكايل والكر يلعبون في فريق واحد
سبق

أوضح نجم توتنهام والكرة الإنجليزية ديلي آلي أنه يشارك في فريق واحد مع نجوم مانشستر سيتي "البلجيكي كيفين دي بروين" و"الإنجليزي كايل والكر" والأرجنتيني المنتقل حديثًا من صفوف بطل الدوري الإنجليزي "سيرجيو أغويرو" في اللعبة الشهيرة Fortnite. وذلك في مقابلة أجراها بعد مشاركته في مبادرة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ديلي آلي شارك في بطولة Fortnite والتي اختتمت منافساتها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار أمريكي، إذ تُعد ثالث بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة بلا حدود والتي يصل مجموع جوائزها الخيرية إلى 10 ملايين دولار أمريكي يعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال منحها لمؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي ستقوم بدورها بتقديمها للجهات الخيرية العالمية التي ستوفر اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وصرح نجم توتنهام ديلي آلي قائلاً: "أقضي وقت فراغي في بعض الأحيان بممارسة الألعاب الإلكترونية، وألعبها مع العديد من الأشخاص وبالأخص لعبة Fortnite. فهي لعبة تجمع الكثير من اللاعبين الذين لن تتوقع أن تشاركهم فيها أو تعتقد أنهم يلعبوها من الأساس. أجد نفسي في بعض الأحيان ألعب إلى جانب كايل والكر من مانشستر سيتي، والذي بدوره يلعبها مع زملائه في الفريق كيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو، حينها ينتهي بنا الأمر باللعب سوياً".

وحين سؤاله عن صاحب المستوى الأفضل في المجموعة، قال ديلي آلي: "بكل تأكيد كنت الأفضل حينما كنت في أوج مسيرتي الإلكترونية في لعبة Fortnite".

كما علّق اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا على مشاركته في الموسم الماضي 20/21 من الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً: "أعتقد بأني تعلمت الكثير، القليل من ناحية كرة القدم ولكن الكثير على الصعيد الشخصي. وأعتقد بأن ذلك مهم جداً بالنسبة للاعب كرة القدم، حيث ترغب في أن تصل لأفضل نسخة من نفسك. المرور بموسم صعب جعلني أدرك مدى قوتي الذهنية وأنا متحمس للموسم الجديد".

وكان نادي توتنهام الإنجليزي قد أعلن مؤخراً عن تعيين البرتغالي "نونو أسبيريتو سانتو" مدرباً للفريق، وعبّر ديلي آلي عن حماسه لبدء الاستعدادات للموسم المقبل تحت إشراف سانتو، حيث قال: "لم أتحدث معه بعد، ولكن نعلم جميعًا ما قدمه من عمل رائع مع فريقه السابق، لذا فأنا متحمس للقائه والتحدث معه وأتطلع لتعلم بعض الأمور الجديدة تحت قيادته".

ووجّه ديلي آلي رسالة دعم لزملائه في المنتخب الإنجليزي الذين بلغوا الدور نصف نهائي من منافسات بطولة اليورو 2020 قائلاً: "تمنياتي لكم بالتوفيق، إنجلترا كلها خلفكم، دعونا نفخر بكم".

وكان المغني الأمريكي الشهير الحاصل على جائزة Grammy "تشانس ذا رابر" قد شارك إلى جانب ديلي آلي في بطولة لعبة Fortnite لينضموا بذلك إلى مجموعة من أشهر نجوم الكرة والرياضة العالميين الذين كانوا قد شاركوا في بطولة FIFA21 ضمن منافسات مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تستمر حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، مثل الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي رونالدينهو والإنجليزي جيسي لينجارد ومواطنه بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل آنثوني جوشوا.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
07:41 PM

ديلي آلي وكيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو وكايل والكر يلعبون في فريق واحد

في مبادرة "لاعبون بلا حدود" للعام الثاني على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح نجم توتنهام والكرة الإنجليزية ديلي آلي أنه يشارك في فريق واحد مع نجوم مانشستر سيتي "البلجيكي كيفين دي بروين" و"الإنجليزي كايل والكر" والأرجنتيني المنتقل حديثًا من صفوف بطل الدوري الإنجليزي "سيرجيو أغويرو" في اللعبة الشهيرة Fortnite. وذلك في مقابلة أجراها بعد مشاركته في مبادرة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الخيري الأكبر في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

ديلي آلي شارك في بطولة Fortnite والتي اختتمت منافساتها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ مجموع جوائزها 1,5 مليون دولار أمريكي، إذ تُعد ثالث بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة بلا حدود والتي يصل مجموع جوائزها الخيرية إلى 10 ملايين دولار أمريكي يعود ريعها بالكامل لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال منحها لمؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي ستقوم بدورها بتقديمها للجهات الخيرية العالمية التي ستوفر اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وصرح نجم توتنهام ديلي آلي قائلاً: "أقضي وقت فراغي في بعض الأحيان بممارسة الألعاب الإلكترونية، وألعبها مع العديد من الأشخاص وبالأخص لعبة Fortnite. فهي لعبة تجمع الكثير من اللاعبين الذين لن تتوقع أن تشاركهم فيها أو تعتقد أنهم يلعبوها من الأساس. أجد نفسي في بعض الأحيان ألعب إلى جانب كايل والكر من مانشستر سيتي، والذي بدوره يلعبها مع زملائه في الفريق كيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو، حينها ينتهي بنا الأمر باللعب سوياً".

وحين سؤاله عن صاحب المستوى الأفضل في المجموعة، قال ديلي آلي: "بكل تأكيد كنت الأفضل حينما كنت في أوج مسيرتي الإلكترونية في لعبة Fortnite".

كما علّق اللاعب الذي يبلغ من العمر 25 عامًا على مشاركته في الموسم الماضي 20/21 من الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً: "أعتقد بأني تعلمت الكثير، القليل من ناحية كرة القدم ولكن الكثير على الصعيد الشخصي. وأعتقد بأن ذلك مهم جداً بالنسبة للاعب كرة القدم، حيث ترغب في أن تصل لأفضل نسخة من نفسك. المرور بموسم صعب جعلني أدرك مدى قوتي الذهنية وأنا متحمس للموسم الجديد".

وكان نادي توتنهام الإنجليزي قد أعلن مؤخراً عن تعيين البرتغالي "نونو أسبيريتو سانتو" مدرباً للفريق، وعبّر ديلي آلي عن حماسه لبدء الاستعدادات للموسم المقبل تحت إشراف سانتو، حيث قال: "لم أتحدث معه بعد، ولكن نعلم جميعًا ما قدمه من عمل رائع مع فريقه السابق، لذا فأنا متحمس للقائه والتحدث معه وأتطلع لتعلم بعض الأمور الجديدة تحت قيادته".

ووجّه ديلي آلي رسالة دعم لزملائه في المنتخب الإنجليزي الذين بلغوا الدور نصف نهائي من منافسات بطولة اليورو 2020 قائلاً: "تمنياتي لكم بالتوفيق، إنجلترا كلها خلفكم، دعونا نفخر بكم".

وكان المغني الأمريكي الشهير الحاصل على جائزة Grammy "تشانس ذا رابر" قد شارك إلى جانب ديلي آلي في بطولة لعبة Fortnite لينضموا بذلك إلى مجموعة من أشهر نجوم الكرة والرياضة العالميين الذين كانوا قد شاركوا في بطولة FIFA21 ضمن منافسات مبادرة "لاعبون بلا حدود" التي تستمر حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، مثل الإسباني سيرجيو راموس والبرازيلي رونالدينهو والإنجليزي جيسي لينجارد ومواطنه بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل آنثوني جوشوا.

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