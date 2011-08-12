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"الصحة" تطلق دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي

لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في الحج

أطلقت "الصحة" دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي، والذي يمكّنهم من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة وتصفح دليل الأدوية ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالدواء؛ من حيث تفاعلات الدواء واستخدامه للحامل أو المرضع، وكذلك مضاعفات الدواء والأعراض الجانبية، وتداخلات الدواء.

يأتي ذلك سعيًا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في الحج.

وتشمل البوابة: نافذة تعليمية تشرح الحالات المرضية والأدوية المستخدمة لعلاجها، وإرشادات مبسطة ومختصرة بالإمكان تقديمها للمريض بأكثر من 15 لغة وتتوافق مع القواعد الإرشادية العالمية الطبية.

وتوفر البوابة عدة خدمات بإمكان الطاقم الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم الاستفادة منها؛ مثل معلومات عن الأدوية الشبيهة والمتشابهة والأدوية عالية الخطورة، والمحاذير الخاصة بكل دواء؛ بشرح كافة الأعراض التي قد تصاحب استخدامه، وإرشادات الاستخدام الأمن والأمثل للدواء الموافق عليه من هيئة الغذاء والدواء، والاستخدامات الأخرى للدواء.

وتحتوي البوابة على البروتوكولات العلاجية الخاصة بـ"الصحة" التي يتم تحديثها بشكل دائم.

ويمكن للممارس الصحي استخدام الحاسبة الذكية لمعرفة الجرعات اللازمة من الدواء للمريض؛ مثل مسيلات الدم والمحاليل الوريدية وغيرها.

وتقدم البوابة عدة خدمات أخرى تساعد الكادر الصحي في تقديم أفضل الخدمات الطبية.

يذكر أنه بالإمكان الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني:My.moh.gov.sa ، ثم التوجه إلى القائمة المنسدلة تحت العنوان الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على دليل أدوية وزارة الصحة؛ ليتم توجيه المستخدم إلى البوابة الإلكترونية لمعلومات الأدوية.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تطلق دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي
سبق

أطلقت "الصحة" دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي، والذي يمكّنهم من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة وتصفح دليل الأدوية ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالدواء؛ من حيث تفاعلات الدواء واستخدامه للحامل أو المرضع، وكذلك مضاعفات الدواء والأعراض الجانبية، وتداخلات الدواء.

يأتي ذلك سعيًا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في الحج.

وتشمل البوابة: نافذة تعليمية تشرح الحالات المرضية والأدوية المستخدمة لعلاجها، وإرشادات مبسطة ومختصرة بالإمكان تقديمها للمريض بأكثر من 15 لغة وتتوافق مع القواعد الإرشادية العالمية الطبية.

وتوفر البوابة عدة خدمات بإمكان الطاقم الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم الاستفادة منها؛ مثل معلومات عن الأدوية الشبيهة والمتشابهة والأدوية عالية الخطورة، والمحاذير الخاصة بكل دواء؛ بشرح كافة الأعراض التي قد تصاحب استخدامه، وإرشادات الاستخدام الأمن والأمثل للدواء الموافق عليه من هيئة الغذاء والدواء، والاستخدامات الأخرى للدواء.

وتحتوي البوابة على البروتوكولات العلاجية الخاصة بـ"الصحة" التي يتم تحديثها بشكل دائم.

ويمكن للممارس الصحي استخدام الحاسبة الذكية لمعرفة الجرعات اللازمة من الدواء للمريض؛ مثل مسيلات الدم والمحاليل الوريدية وغيرها.

وتقدم البوابة عدة خدمات أخرى تساعد الكادر الصحي في تقديم أفضل الخدمات الطبية.

يذكر أنه بالإمكان الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني:My.moh.gov.sa ، ثم التوجه إلى القائمة المنسدلة تحت العنوان الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على دليل أدوية وزارة الصحة؛ ليتم توجيه المستخدم إلى البوابة الإلكترونية لمعلومات الأدوية.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
02:35 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:19 PM

"الصحة" تطلق دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي

لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في الحج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت "الصحة" دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي، والذي يمكّنهم من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة وتصفح دليل الأدوية ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالدواء؛ من حيث تفاعلات الدواء واستخدامه للحامل أو المرضع، وكذلك مضاعفات الدواء والأعراض الجانبية، وتداخلات الدواء.

يأتي ذلك سعيًا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في الحج.

وتشمل البوابة: نافذة تعليمية تشرح الحالات المرضية والأدوية المستخدمة لعلاجها، وإرشادات مبسطة ومختصرة بالإمكان تقديمها للمريض بأكثر من 15 لغة وتتوافق مع القواعد الإرشادية العالمية الطبية.

وتوفر البوابة عدة خدمات بإمكان الطاقم الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم الاستفادة منها؛ مثل معلومات عن الأدوية الشبيهة والمتشابهة والأدوية عالية الخطورة، والمحاذير الخاصة بكل دواء؛ بشرح كافة الأعراض التي قد تصاحب استخدامه، وإرشادات الاستخدام الأمن والأمثل للدواء الموافق عليه من هيئة الغذاء والدواء، والاستخدامات الأخرى للدواء.

وتحتوي البوابة على البروتوكولات العلاجية الخاصة بـ"الصحة" التي يتم تحديثها بشكل دائم.

ويمكن للممارس الصحي استخدام الحاسبة الذكية لمعرفة الجرعات اللازمة من الدواء للمريض؛ مثل مسيلات الدم والمحاليل الوريدية وغيرها.

وتقدم البوابة عدة خدمات أخرى تساعد الكادر الصحي في تقديم أفضل الخدمات الطبية.

يذكر أنه بالإمكان الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني:My.moh.gov.sa ، ثم التوجه إلى القائمة المنسدلة تحت العنوان الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على دليل أدوية وزارة الصحة؛ ليتم توجيه المستخدم إلى البوابة الإلكترونية لمعلومات الأدوية.

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