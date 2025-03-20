روسيا تبدأ اختبار لقاح ضد "كورونا" على الحيوانات

ضمن الجهود الهادفة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان: بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن الهيئة، قامت -بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه- بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

وأكد البيان أن العلماء بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف البيان: ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه، ويأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020.

واعتبر مدير معهد "سمورودينتسوف" لأبحاث الإنفلونزا الروسي التابع لوزارة الصحة الروسية، دميتري ليوزنوف، أن إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد قد يستغرق من عام ونصف العام إلى ثلاثة أعوام.