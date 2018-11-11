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"الاتصالات" تحتفل مع سكان أحياء جازان بدخول "حيكم صار فايبر"

شهدت تفاعلاً كبيراً بين الزوار والقائمين على الفعالية

دشّنت الاتصالات السعودية فعالية حيكم صار فايبر، وذلك في حديقتي مخطط 6 والخزان بمدينة جازان والتي تهدف إلى مشاركة أهالي الحي فرحتهم بدخول تقنية الألياف الضوئية لمساكنهم.

وأوضح مدير الاتصالات السعودية بمنطقة جازان المهندس عبدالرحمن بن إسماعيل زيلعي أن مشروع إيصال الألياف البصرية لعدد من المواقع داخل المملكة يأتي بإشراف ومتابعة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول لرؤية 2020م.

ونوه الزيلعي بالتفاعل الكبير بين الزوار والقائمين على الفعالية والتي نالت إعجاب واستحسان الأهالي، مؤكداً أنها ستستمر إلى يومي الاثنين والثلاثاء بحديقة الملك فهد بصبيا.

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"الاتصالات" تحتفل مع سكان أحياء جازان بدخول "حيكم صار فايبر"
سبق

دشّنت الاتصالات السعودية فعالية حيكم صار فايبر، وذلك في حديقتي مخطط 6 والخزان بمدينة جازان والتي تهدف إلى مشاركة أهالي الحي فرحتهم بدخول تقنية الألياف الضوئية لمساكنهم.

وأوضح مدير الاتصالات السعودية بمنطقة جازان المهندس عبدالرحمن بن إسماعيل زيلعي أن مشروع إيصال الألياف البصرية لعدد من المواقع داخل المملكة يأتي بإشراف ومتابعة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول لرؤية 2020م.

ونوه الزيلعي بالتفاعل الكبير بين الزوار والقائمين على الفعالية والتي نالت إعجاب واستحسان الأهالي، مؤكداً أنها ستستمر إلى يومي الاثنين والثلاثاء بحديقة الملك فهد بصبيا.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
06:32 PM

"الاتصالات" تحتفل مع سكان أحياء جازان بدخول "حيكم صار فايبر"

شهدت تفاعلاً كبيراً بين الزوار والقائمين على الفعالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشّنت الاتصالات السعودية فعالية حيكم صار فايبر، وذلك في حديقتي مخطط 6 والخزان بمدينة جازان والتي تهدف إلى مشاركة أهالي الحي فرحتهم بدخول تقنية الألياف الضوئية لمساكنهم.

وأوضح مدير الاتصالات السعودية بمنطقة جازان المهندس عبدالرحمن بن إسماعيل زيلعي أن مشروع إيصال الألياف البصرية لعدد من المواقع داخل المملكة يأتي بإشراف ومتابعة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول لرؤية 2020م.

ونوه الزيلعي بالتفاعل الكبير بين الزوار والقائمين على الفعالية والتي نالت إعجاب واستحسان الأهالي، مؤكداً أنها ستستمر إلى يومي الاثنين والثلاثاء بحديقة الملك فهد بصبيا.

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