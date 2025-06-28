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في ثاني صورة تذكارية.. شاهد ولي العهد مع قادة الـ20 داخل قاعة الاجتماعات

التقطت الأولى لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين عند بدء أعمال القمة

التقط قادة الدول العشرين المشاركون في قمة أوساكا اليابانية مجددًا؛ صورة تذكارية ثانية من داخل القاعة الرئيسية للقمة؛ قبل بدء اجتماعهم.


وأظهرت الصورة توسط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قادة المجموعة على طاولة الاجتماع.


وكان قد التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة مع انطلاق أعمال القمة اليوم الجمعة.

ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة أوساكا اليابانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ثاني صورة تذكارية.. شاهد ولي العهد مع قادة الـ20 داخل قاعة الاجتماعات
سبق

التقط قادة الدول العشرين المشاركون في قمة أوساكا اليابانية مجددًا؛ صورة تذكارية ثانية من داخل القاعة الرئيسية للقمة؛ قبل بدء اجتماعهم.


وأظهرت الصورة توسط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قادة المجموعة على طاولة الاجتماع.


وكان قد التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة مع انطلاق أعمال القمة اليوم الجمعة.

ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة أوساكا اليابانية.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
08:41 AM

في ثاني صورة تذكارية.. شاهد ولي العهد مع قادة الـ20 داخل قاعة الاجتماعات

التقطت الأولى لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين عند بدء أعمال القمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أوساكا
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4,493

التقط قادة الدول العشرين المشاركون في قمة أوساكا اليابانية مجددًا؛ صورة تذكارية ثانية من داخل القاعة الرئيسية للقمة؛ قبل بدء اجتماعهم.


وأظهرت الصورة توسط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قادة المجموعة على طاولة الاجتماع.


وكان قد التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة مع انطلاق أعمال القمة اليوم الجمعة.

ويرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة أوساكا اليابانية.

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