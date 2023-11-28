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الجولة 13 من دوري المحترفين الأكثر حضورًا .. وجمهور الاتحاد يتصدر

سجلت الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أعلى نسبة حضور جماهيري في الدوري هذا الموسم (2021/2022) حتى الآن.

وتخطت نسبة الحضور في هذه الجولة والتي امتدت على مدار أربعة أيام وانتهت منافساتها اليوم الأحد أكثر من 100 ألف متفرج وبالتحديد وصل عدد الحضور إلى (102،472) مشجعًا.

وحظيت جماهير الاتحاد الحاضرة في مباراة فريقها أمام الطائي بنصيب الأسد من الحضور حيث اقترب العدد من 50 % من عدد المشجعين الموجودين في مدرجات هذه الجولة.

وبحسب ما أظهرت الساعة الإلكترونية لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة أثناء سير المباراة فقد بلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة من (49،206) مشجع.

وحلت مباراة الأهلي وضيفه النصر والتي أُقيمت على الملعب ذاته بالمركز الثاني من حيث نسبة عدد الحضور بالجولة، حيث بلغ عدد الجماهير (18,419) متفرجًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجولة 13 من دوري المحترفين الأكثر حضورًا .. وجمهور الاتحاد يتصدر
سبق

سجلت الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أعلى نسبة حضور جماهيري في الدوري هذا الموسم (2021/2022) حتى الآن.

وتخطت نسبة الحضور في هذه الجولة والتي امتدت على مدار أربعة أيام وانتهت منافساتها اليوم الأحد أكثر من 100 ألف متفرج وبالتحديد وصل عدد الحضور إلى (102،472) مشجعًا.

وحظيت جماهير الاتحاد الحاضرة في مباراة فريقها أمام الطائي بنصيب الأسد من الحضور حيث اقترب العدد من 50 % من عدد المشجعين الموجودين في مدرجات هذه الجولة.

وبحسب ما أظهرت الساعة الإلكترونية لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة أثناء سير المباراة فقد بلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة من (49،206) مشجع.

وحلت مباراة الأهلي وضيفه النصر والتي أُقيمت على الملعب ذاته بالمركز الثاني من حيث نسبة عدد الحضور بالجولة، حيث بلغ عدد الجماهير (18,419) متفرجًا.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
09:49 PM

الجولة 13 من دوري المحترفين الأكثر حضورًا .. وجمهور الاتحاد يتصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أعلى نسبة حضور جماهيري في الدوري هذا الموسم (2021/2022) حتى الآن.

وتخطت نسبة الحضور في هذه الجولة والتي امتدت على مدار أربعة أيام وانتهت منافساتها اليوم الأحد أكثر من 100 ألف متفرج وبالتحديد وصل عدد الحضور إلى (102،472) مشجعًا.

وحظيت جماهير الاتحاد الحاضرة في مباراة فريقها أمام الطائي بنصيب الأسد من الحضور حيث اقترب العدد من 50 % من عدد المشجعين الموجودين في مدرجات هذه الجولة.

وبحسب ما أظهرت الساعة الإلكترونية لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة أثناء سير المباراة فقد بلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة من (49،206) مشجع.

وحلت مباراة الأهلي وضيفه النصر والتي أُقيمت على الملعب ذاته بالمركز الثاني من حيث نسبة عدد الحضور بالجولة، حيث بلغ عدد الجماهير (18,419) متفرجًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,405
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,251
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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