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الشؤون البلدية تدعو لإبداء المرئيات حول مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث

قالت: بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، عن طلبها لمرئيات مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث؛ وذلك بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تعلن #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية عن نشر مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث عبر الموقع الالكتروني http://contractors.momra.gov.sa؛ بهدف استطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين لتحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.
وأضافت: وتود الاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئيات خلال شهر من تاريخه، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: classification@momra.gov.sa.

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الشؤون البلدية تدعو لإبداء المرئيات حول مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، عن طلبها لمرئيات مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث؛ وذلك بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تعلن #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية عن نشر مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث عبر الموقع الالكتروني http://contractors.momra.gov.sa؛ بهدف استطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين لتحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.
وأضافت: وتود الاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئيات خلال شهر من تاريخه، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: classification@momra.gov.sa.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
02:20 PM

الشؤون البلدية تدعو لإبداء المرئيات حول مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث

قالت: بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
689

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، عن طلبها لمرئيات مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث؛ وذلك بهدف تحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تعلن #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية عن نشر مسودة نظام تصنيف المقاولين المحدث عبر الموقع الالكتروني http://contractors.momra.gov.sa؛ بهدف استطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين لتحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.
وأضافت: وتود الاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئيات خلال شهر من تاريخه، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني: classification@momra.gov.sa.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,824
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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