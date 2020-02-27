إبن مسرع إلى رحمة الله

توفي الشيخ محسن بن مسرع بن سحيم، والد عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض، الشاعر نايف بن مسرع الدوسري، عن عمر يتجاوز التسعين عامًا.



ويتقبّل العزاء للرجال في منزل الفقيد -رحمه الله- في حي عرقة - نهاية شارع الأمارة جنوبًا، وللنساء على الفاكس رقم 011 481 2180.



وللعزاء على هواتف أبنائه: مسرع: 0555115192، ومبارك: 0551013733، ونايف: 0590606095، وراشد: 0555347755.



رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان.