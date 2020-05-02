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الفيصل يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مساء اليوم اجتماعًا عن بُعد مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.

ويُعقد الاجتماع "عن بُعد" في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو الـ31 للاتحاد، والثاني من نوعه منذ تنصيب الفيصل رئيسًا في إبريل من العام الماضي.

يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021 من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي
سبق

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مساء اليوم اجتماعًا عن بُعد مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.

ويُعقد الاجتماع "عن بُعد" في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو الـ31 للاتحاد، والثاني من نوعه منذ تنصيب الفيصل رئيسًا في إبريل من العام الماضي.

يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021 من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
11:02 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:30 AM

الفيصل يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مساء اليوم اجتماعًا عن بُعد مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.

ويُعقد الاجتماع "عن بُعد" في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو الـ31 للاتحاد، والثاني من نوعه منذ تنصيب الفيصل رئيسًا في إبريل من العام الماضي.

يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021 من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.

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