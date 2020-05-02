الفيصل يرأس اجتماع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، مساء اليوم اجتماعًا عن بُعد مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.

ويُعقد الاجتماع "عن بُعد" في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو الـ31 للاتحاد، والثاني من نوعه منذ تنصيب الفيصل رئيسًا في إبريل من العام الماضي.

يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد للفترة من 2019 حتى 2021 من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.