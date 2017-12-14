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شبكة أمريكية: "أرامكو" حقّقت ما يطمح له ولي العهد

أصبحت أول شركة في العالم بتريليونَي دولار

قالت شبكة السي إن إن الأمريكية في تقرير لها: إن شركة "أرامكو" السعودية، أول شركة في العالم تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتحقق القيمة التي كان يطمح لها سابقًا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت أن سهم الشركة ارتفع يوم الخميس بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريالًا سعوديًّا؛ أي 10.32 دولار أمريكي للسهم الواحد.

واكتسبت "أرامكو" السعودية حوالي 300 مليار دولار من حيث قيمتها منذ طرح أسهمها لأول مرة في السوق المالية، في أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الشركة، وأصبحت بذلك "أرامكو" الشركة الأكثر قيمة في العالم، متفوقة على شركة آبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار.

وأضافت: "يعيش الغالبية العظمى من مشتري الأسهم في المملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت شركة سامبا كابيتال، التي تدير الاكتتاب العام، الثلاثاء، وقالت: إن 97% من مستثمري التجزئة الذين اشتروا أسهمًا هم من السعوديين، كما أن أكثر من 75% من الأسهم المباعة للمستثمرين من المؤسسات بيعت للشركات السعودية والصناديق والمؤسسات الحكومية".

ويعد التقييم التريليوني للشركة، أولوية لولي العهد منذ أن أعلن لأول مرة عن طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في عام 2016، إلّا أن العديد من المحللين آنذاك اعتبروا الرقم "مبالغاً به"، رغم احتكار أرامكو لإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، كما تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرامكو اكتتاب أرامكو أسهم أرامكو أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شبكة أمريكية: "أرامكو" حقّقت ما يطمح له ولي العهد
سبق

قالت شبكة السي إن إن الأمريكية في تقرير لها: إن شركة "أرامكو" السعودية، أول شركة في العالم تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتحقق القيمة التي كان يطمح لها سابقًا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت أن سهم الشركة ارتفع يوم الخميس بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريالًا سعوديًّا؛ أي 10.32 دولار أمريكي للسهم الواحد.

واكتسبت "أرامكو" السعودية حوالي 300 مليار دولار من حيث قيمتها منذ طرح أسهمها لأول مرة في السوق المالية، في أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الشركة، وأصبحت بذلك "أرامكو" الشركة الأكثر قيمة في العالم، متفوقة على شركة آبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار.

وأضافت: "يعيش الغالبية العظمى من مشتري الأسهم في المملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت شركة سامبا كابيتال، التي تدير الاكتتاب العام، الثلاثاء، وقالت: إن 97% من مستثمري التجزئة الذين اشتروا أسهمًا هم من السعوديين، كما أن أكثر من 75% من الأسهم المباعة للمستثمرين من المؤسسات بيعت للشركات السعودية والصناديق والمؤسسات الحكومية".

ويعد التقييم التريليوني للشركة، أولوية لولي العهد منذ أن أعلن لأول مرة عن طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في عام 2016، إلّا أن العديد من المحللين آنذاك اعتبروا الرقم "مبالغاً به"، رغم احتكار أرامكو لإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، كما تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
09:51 PM

شبكة أمريكية: "أرامكو" حقّقت ما يطمح له ولي العهد

أصبحت أول شركة في العالم بتريليونَي دولار

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حامد العلي - الرياض
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قالت شبكة السي إن إن الأمريكية في تقرير لها: إن شركة "أرامكو" السعودية، أول شركة في العالم تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وتحقق القيمة التي كان يطمح لها سابقًا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت أن سهم الشركة ارتفع يوم الخميس بنسبة 10% لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ سعره 38.7 ريالًا سعوديًّا؛ أي 10.32 دولار أمريكي للسهم الواحد.

واكتسبت "أرامكو" السعودية حوالي 300 مليار دولار من حيث قيمتها منذ طرح أسهمها لأول مرة في السوق المالية، في أكبر اكتتاب عام أولي في تاريخ الشركة، وأصبحت بذلك "أرامكو" الشركة الأكثر قيمة في العالم، متفوقة على شركة آبل، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار.

وأضافت: "يعيش الغالبية العظمى من مشتري الأسهم في المملكة العربية السعودية، حسبما أعلنت شركة سامبا كابيتال، التي تدير الاكتتاب العام، الثلاثاء، وقالت: إن 97% من مستثمري التجزئة الذين اشتروا أسهمًا هم من السعوديين، كما أن أكثر من 75% من الأسهم المباعة للمستثمرين من المؤسسات بيعت للشركات السعودية والصناديق والمؤسسات الحكومية".

ويعد التقييم التريليوني للشركة، أولوية لولي العهد منذ أن أعلن لأول مرة عن طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في عام 2016، إلّا أن العديد من المحللين آنذاك اعتبروا الرقم "مبالغاً به"، رغم احتكار أرامكو لإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، كما تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.

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