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إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا" بـ "تعليم عسير"

حملات توعوية وتثقيفية لمتابعة المستجدات دون إثارة الهلع

اتخذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عدداً من التدابير؛ للوقاية من فيروس "كورونا"، بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، وجامعة الملك خالد، وعدد من الجهات الأخرى.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أن الإدارة أعدّت خطة تنفيذية تعنى بتكثيف الإجراءات الوقائية، وتثقيف منسوبي ومنسوبات التعليم عموماً والطلاب والطالبات؛ خصوصاً بسبل الوقاية من المرض، بأسلوب متوازن يتضمن عدم تجاهل المستجدات وعدم إثارة الهلع لدى الفئات المستهدفة.

ولفت الجوني؛ إلى أنه تمّ تحديث خطط الطوارئ في الميدان، وتوجيه قادة وقائدات المدارس لتوظيف مبالغ الميزانية الخاصة ببنود النظافة إلى التعامل مع الحدث، وتوفير أبرز الاحتياجات اللازمة، فضلاً عن إقامة ورش عمل ودورات تثقيفية، وإقامة معارض وأركان توعوية.

وأضاف، أن الإدارة بصدد تنفيذ فعاليات جماهيرية في عددٍ من المواقع التجارية، بالشراكة مع عددٍ من الجهات للتثقيف بالوقاية من المرض، يواكب ذلك حملة إعلامية تشمل التعريف بالمرض وسُبل الوقاية من خلال حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس، وإبراز دور الشؤون الصحية المدرسية، وتكامل الأدوار بين الجهات والأقسام، مع أهمية التركيز على المدارس النائية، فيما شدّد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الصحية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وأهمية تعاون أولياء الأمور ومساندة الجهات الصحية والتعليمية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم قد شهدت، صباح أمس "الأحد"، اجتماع فرق العمل من المديرية العامة للشؤون الصحية وجامعة الملك خالد وإدارات الصحة المدرسية والإعلام والاتصال والأمن والسلامة والعلاقات العامة والقيادة المدرسية والمباني، لإقرار خطة العمل وتوزيع المهام والأدوار.

الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عسير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا" بـ "تعليم عسير"
سبق

اتخذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عدداً من التدابير؛ للوقاية من فيروس "كورونا"، بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، وجامعة الملك خالد، وعدد من الجهات الأخرى.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أن الإدارة أعدّت خطة تنفيذية تعنى بتكثيف الإجراءات الوقائية، وتثقيف منسوبي ومنسوبات التعليم عموماً والطلاب والطالبات؛ خصوصاً بسبل الوقاية من المرض، بأسلوب متوازن يتضمن عدم تجاهل المستجدات وعدم إثارة الهلع لدى الفئات المستهدفة.

ولفت الجوني؛ إلى أنه تمّ تحديث خطط الطوارئ في الميدان، وتوجيه قادة وقائدات المدارس لتوظيف مبالغ الميزانية الخاصة ببنود النظافة إلى التعامل مع الحدث، وتوفير أبرز الاحتياجات اللازمة، فضلاً عن إقامة ورش عمل ودورات تثقيفية، وإقامة معارض وأركان توعوية.

وأضاف، أن الإدارة بصدد تنفيذ فعاليات جماهيرية في عددٍ من المواقع التجارية، بالشراكة مع عددٍ من الجهات للتثقيف بالوقاية من المرض، يواكب ذلك حملة إعلامية تشمل التعريف بالمرض وسُبل الوقاية من خلال حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس، وإبراز دور الشؤون الصحية المدرسية، وتكامل الأدوار بين الجهات والأقسام، مع أهمية التركيز على المدارس النائية، فيما شدّد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الصحية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وأهمية تعاون أولياء الأمور ومساندة الجهات الصحية والتعليمية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم قد شهدت، صباح أمس "الأحد"، اجتماع فرق العمل من المديرية العامة للشؤون الصحية وجامعة الملك خالد وإدارات الصحة المدرسية والإعلام والاتصال والأمن والسلامة والعلاقات العامة والقيادة المدرسية والمباني، لإقرار خطة العمل وتوزيع المهام والأدوار.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
11:57 AM

إجراءات احترازية للوقاية من "كورونا" بـ "تعليم عسير"

حملات توعوية وتثقيفية لمتابعة المستجدات دون إثارة الهلع

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محمد طيران - عسير
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اتخذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عدداً من التدابير؛ للوقاية من فيروس "كورونا"، بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة، وجامعة الملك خالد، وعدد من الجهات الأخرى.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني؛ أن الإدارة أعدّت خطة تنفيذية تعنى بتكثيف الإجراءات الوقائية، وتثقيف منسوبي ومنسوبات التعليم عموماً والطلاب والطالبات؛ خصوصاً بسبل الوقاية من المرض، بأسلوب متوازن يتضمن عدم تجاهل المستجدات وعدم إثارة الهلع لدى الفئات المستهدفة.

ولفت الجوني؛ إلى أنه تمّ تحديث خطط الطوارئ في الميدان، وتوجيه قادة وقائدات المدارس لتوظيف مبالغ الميزانية الخاصة ببنود النظافة إلى التعامل مع الحدث، وتوفير أبرز الاحتياجات اللازمة، فضلاً عن إقامة ورش عمل ودورات تثقيفية، وإقامة معارض وأركان توعوية.

وأضاف، أن الإدارة بصدد تنفيذ فعاليات جماهيرية في عددٍ من المواقع التجارية، بالشراكة مع عددٍ من الجهات للتثقيف بالوقاية من المرض، يواكب ذلك حملة إعلامية تشمل التعريف بالمرض وسُبل الوقاية من خلال حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس، وإبراز دور الشؤون الصحية المدرسية، وتكامل الأدوار بين الجهات والأقسام، مع أهمية التركيز على المدارس النائية، فيما شدّد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الصحية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وأهمية تعاون أولياء الأمور ومساندة الجهات الصحية والتعليمية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم قد شهدت، صباح أمس "الأحد"، اجتماع فرق العمل من المديرية العامة للشؤون الصحية وجامعة الملك خالد وإدارات الصحة المدرسية والإعلام والاتصال والأمن والسلامة والعلاقات العامة والقيادة المدرسية والمباني، لإقرار خطة العمل وتوزيع المهام والأدوار.

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