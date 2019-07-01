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العثور على "المالكي" مفقود أضم.. والأطباء تعرفوا عليه خلال صورته المنشورة عبر "سبق"

وُجد بإحدى المحطات الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة والمدينة

عثرت فرقة تابعة للهلال الأحمر السعودي، اليوم الاثنين، على مفقود أضم" ثامر بن راجح المالكي" البالغ من العمر 15 عاماً؛ بجوار إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل؛ قال مدير مستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة مرزوق بن ضيف الله الشلاحي: وصل المفقود ثامر بن راجح المالكي عن طريق الهلال الأحمر السعودي لمستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة؛ وقد وُجد بإحدى المحطات الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف: تم إيصال المفقود للمستشفى وقدم له العلاج اللازم وحالته حالياً مستقرة؛ وقد لفت انتباه العاملين بالمستشفى الخبر المنشور عن طريق صحيفة "سبق" بتاريخ 25 شوال 1440 بفقدان المذكور من محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وتم التعرف عليه ومطابقة الاسم والصورة مع الخبر المنشور وتم إبلاغ ذويه وجار استلامه.

وتقدّم مدير مستشفى الحمنة العام بالشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري لما يقدمونه من عمل إنساني للمرضى والمصابين وعلى الانتباه لاسم وصورة المفقود وبشارة أهله بوجوده بصحة وعافية.

وكانت أسرة المفقود "المالكي" قد ناشدت من خلال خبر نشرته "سبق" الجمعة الماضية تحت عنوان: "خرج صباحاً ولم يعد.. اختفاء المالكي من منزل أسرته بأضم منذ 8 أيام " بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم البالغ من العمر 15 عاماً، والذي توارى عن الأنظار قبل أيام، بعد أن خرج من منزل أسرته في محافظة أضم، ولم يجدوا له أثراً، قبل أن يتلقوا اتصالاً من إدارة مستشفى الحمنة بالمدينة المنورة اليوم، بالعثور عليه وهو بصحة وسلامة، فيما لا يزال منوماً في المستشفى لحين استلامه من ذويه.

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العثور على "المالكي" مفقود أضم.. والأطباء تعرفوا عليه خلال صورته المنشورة عبر "سبق"
سبق

عثرت فرقة تابعة للهلال الأحمر السعودي، اليوم الاثنين، على مفقود أضم" ثامر بن راجح المالكي" البالغ من العمر 15 عاماً؛ بجوار إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل؛ قال مدير مستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة مرزوق بن ضيف الله الشلاحي: وصل المفقود ثامر بن راجح المالكي عن طريق الهلال الأحمر السعودي لمستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة؛ وقد وُجد بإحدى المحطات الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف: تم إيصال المفقود للمستشفى وقدم له العلاج اللازم وحالته حالياً مستقرة؛ وقد لفت انتباه العاملين بالمستشفى الخبر المنشور عن طريق صحيفة "سبق" بتاريخ 25 شوال 1440 بفقدان المذكور من محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وتم التعرف عليه ومطابقة الاسم والصورة مع الخبر المنشور وتم إبلاغ ذويه وجار استلامه.

وتقدّم مدير مستشفى الحمنة العام بالشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري لما يقدمونه من عمل إنساني للمرضى والمصابين وعلى الانتباه لاسم وصورة المفقود وبشارة أهله بوجوده بصحة وعافية.

وكانت أسرة المفقود "المالكي" قد ناشدت من خلال خبر نشرته "سبق" الجمعة الماضية تحت عنوان: "خرج صباحاً ولم يعد.. اختفاء المالكي من منزل أسرته بأضم منذ 8 أيام " بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم البالغ من العمر 15 عاماً، والذي توارى عن الأنظار قبل أيام، بعد أن خرج من منزل أسرته في محافظة أضم، ولم يجدوا له أثراً، قبل أن يتلقوا اتصالاً من إدارة مستشفى الحمنة بالمدينة المنورة اليوم، بالعثور عليه وهو بصحة وسلامة، فيما لا يزال منوماً في المستشفى لحين استلامه من ذويه.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:16 PM

العثور على "المالكي" مفقود أضم.. والأطباء تعرفوا عليه خلال صورته المنشورة عبر "سبق"

وُجد بإحدى المحطات الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة والمدينة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
18,653

عثرت فرقة تابعة للهلال الأحمر السعودي، اليوم الاثنين، على مفقود أضم" ثامر بن راجح المالكي" البالغ من العمر 15 عاماً؛ بجوار إحدى محطات الوقود الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل؛ قال مدير مستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة مرزوق بن ضيف الله الشلاحي: وصل المفقود ثامر بن راجح المالكي عن طريق الهلال الأحمر السعودي لمستشفى الحمنة العام التابع لمنطقة المدينة المنورة؛ وقد وُجد بإحدى المحطات الواقعة على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف: تم إيصال المفقود للمستشفى وقدم له العلاج اللازم وحالته حالياً مستقرة؛ وقد لفت انتباه العاملين بالمستشفى الخبر المنشور عن طريق صحيفة "سبق" بتاريخ 25 شوال 1440 بفقدان المذكور من محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ وتم التعرف عليه ومطابقة الاسم والصورة مع الخبر المنشور وتم إبلاغ ذويه وجار استلامه.

وتقدّم مدير مستشفى الحمنة العام بالشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري لما يقدمونه من عمل إنساني للمرضى والمصابين وعلى الانتباه لاسم وصورة المفقود وبشارة أهله بوجوده بصحة وعافية.

وكانت أسرة المفقود "المالكي" قد ناشدت من خلال خبر نشرته "سبق" الجمعة الماضية تحت عنوان: "خرج صباحاً ولم يعد.. اختفاء المالكي من منزل أسرته بأضم منذ 8 أيام " بمساعدتهم في البحث عن مفقودهم البالغ من العمر 15 عاماً، والذي توارى عن الأنظار قبل أيام، بعد أن خرج من منزل أسرته في محافظة أضم، ولم يجدوا له أثراً، قبل أن يتلقوا اتصالاً من إدارة مستشفى الحمنة بالمدينة المنورة اليوم، بالعثور عليه وهو بصحة وسلامة، فيما لا يزال منوماً في المستشفى لحين استلامه من ذويه.

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